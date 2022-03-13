Tạo hình thời Tống xinh đẹp của Lưu Đào ở tuổi 43 gây sốt

Lưu Đào khiến các fan chao đảo vì nhan sắc quá mặn mà ở tuổi 43.

Mới đây, Lưu Đào khiến không ít cư dân mạng phải ngỡ ngàng khi diện lại những bộ trang phục thời Tống. Nữ diễn viên không còn dáng vẻ ngây thơ, trong trẻo ở tuổi 43 nhưng bù lại, cô gây ấn tượng bởi nhan sắc mặn mà, khí chất thanh ta từ ánh mắt đến biểu cảm gương mặt.

Đây là tạo hình của Lưu Đào khi tham gia chương trình Tư Văn Giang Nam. Phải công nhận là vóc dáng của nữ diễn viên đã thon gọn hơn nhiều khi diện lại tạo hình thời Tống. Nhiều người còn bày tỏ nhìn ảnh lại nhớ đến nàng Lưu Nga trong Đại Tống cung từ.

Tạo hình xinh đẹp của Lưu Đào trong phim mới khiến fan đứng ngồi không yên

Ở thời điểm hiện tại, Lưu Đào chủ yếu nhận các dự án phim có bối cảnh hiện đại. Những nhân vật mà nữ diễn viên chọn diễn cũng là các cô gái mạnh mẽ, độc lập không bị phụ thuộc, điển hình như vai diễn Andy trong Hoan Lạc Tụng.

Mối tình đẹp nhưng cái kết buồn của Lưu Đào và Lý Vỹ Dân Trước khi yên bề gia thất cùng người chồng Vương Kha, ít ai biết rằng Lưu Đào cũng từng có mối tình đẹp cùng Lý Vỹ Dân mà chỉ thiếu một chút duyên nợ cô đã làm vợ người ta.

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