Những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu nhan sắc đỉnh cao nhưng diễn xuất 'đáng lo ngại'

Sao quốc tế 10/03/2022 20:15

Hoạt động trong làng giải trí Hoa ngữ với vai trò diễn viên nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi chỉ được khán giả nhớ đến nhiều nhất bởi vẻ đẹp hoàn hảo chứ không phải bởi kĩ năng diễn xuất của mình.

Lưu Diệc Phi

Nàng Tiểu Long Nữ của "Thần điêu đại hiệp" phiên bản 2006 vốn nổi tiếng nhờ diện mạo xinh đẹp, thuần khiết ngay cả khi để mặt mộc. Do đó, sau bộ phim đình đám này, nữ diễn viên được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ" và được vinh danh là một trong "Tứ tiểu Hoa đán" Trung Quốc.

Mặc dù sở hữu nhan sắc đẹp say đắm lòng người nhưng khả năng diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1987 luôn là đề tài gây tranh cãi. Nổi danh từ bộ phim "Thần điêu đại hiệp" nhưng những gì khán giả nhớ về Lưu Diệc Phi là vẻ đẹp cuốn hút chứ không phải tài năng diễn xuất.

luu diec phi 

Mặc dù liên tiếp góp mặt trong những dự án phim đình đám nhưng Lưu Diệc Phi luôn nhận được ý kiến trái chiều về năng lực diễn xuất của mình. Gần đây nhất, Lưu Diệc Phi lại gây tranh cãi bởi diễn xuất “trăm kiểu như một” ở phim điện ảnh "Mulan". Đảm nhận vai nữ chính nhưng cô nàng lại nhận về cơn mưa lời chê vì biểu cảm đơ và gượng. Đồng thời, nét mặt Lưu Diệc Phi vẫn không thay đổi khiến người xem cảm thấy khó hiểu.

Lưu Thi Thi

Bà xã của Ngô Kỳ Long nổi tiếng nhờ vẻ đẹp thanh khiết cùng hình tượng thục nữ trong loạt phim cổ trang đình đám như Nữ y Minh Phi truyện, Phong trung kỳ duyên, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3, Bộ bộ kinh tâm... Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của khán giả, diễn xuất của Lưu Thi Thi bộ phim "Tôi thân yêu" lại nhận quá nhiều lời chê bai. Khán giả cho rằng cô cố gồng mình để trở thành nữ chính tài giỏi và mạnh mẽ nhưng lại phản tác dụng.

luu thi thi

Ngoài ra, biểu cảm của nữ diễn viên sinh năm 1987 cũng không được đánh giá cao với đôi mắt vô hồn, gượng gạo cùng đài từ chưa trôi chảy. Trong bộ phim mới nhất có tên "Lưu kim tuế nguyệt", Lưu Thi Thi tiếp tục bị nhận xét tiêu cực về diễn xuất, thậm chí bị chê là lép vế khá nhiều bên cạnh Nghê Ni.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Trong sự nghiệp diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận khá nhiều vai chính, nhưng đến phim "Tam Sinh tam thế thập lý đào hoa"tên tuổi của nữ diễn viên mới được phủ sóng rộng rãi. Sau khi nổi tiếng, mỹ nhân Tân Cương tích cực tham dự các sự kiện giải trí và nhận về vô số hợp đồng đại diện hình ảnh cũng như quảng cáo. 

Sở hữu gương mặt đẹp lạ với các đường nét lai Tây thanh thoát, dáng người chữ S hoàn hảo, Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là "nữ thần sắc đẹp thế hệ mới" của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, vì nhan sắc cô quá nổi bật, khán giả đôi khi đã quên mất Địch Lệ Nhiệt Ba là một diễn viên.

dich le nhiet ba

Sau khi ký hợp đồng với công ty giải trí của Dương Mịch vào năm 2013, Địch Lệ Nhiệt Ba được lăng xê hết mực và tham gia không ít dự án phim. Tuy nhiên, số vai diễn nổi bật của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Năm 2021, bộ phim "Trường Ca hành" có sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba nhận về không ít ý kiến tiêu cực. Ngoài việc sử dụng đồ họa hoạt hình thay thế một số cảnh quay quan trọng làm giảm cảm xúc của khán giả, tạo hình, nhan sắc và diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương cũng gây thất vọng. Trong một số góc máy, gương mặt lai Tây của cô nàng bị cho là không phù hợp với tạo hình cổ trang. Ngoài ra, nữ diễn viên bị chê có biểu cảm khoa trương, thậm chí đơ cứng.

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