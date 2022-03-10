Lưu Diệc Phi 'đọ sắc' cùng Lưu Thi Thi, nhưng ánh mắt lại 'va' phải hai mỹ nhân Hoa ngữ này

Khoảnh khắc chung khung hình của hai ngọc nữ Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Cách đây không lâu, trang Sina đã chia sẻ lại những khoảnh khắc chung khung hình của hai mỹ nhân đình đám Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi khi họ cùng tham gia một sự kiện vào năm 2016. Tuy bị chê tạo hình có phần "sến rện" nhưng Lưu Diệc Phi lại ghi điểm bởi nhan sắc đỉnh cao, làn da trắng mịn cùng vóc dáng thon gọn khiến cư dân mạng khó tính cũng trầm trồ khen ngợi. Bên cạnh đó, Lưu Thi gặp phải lỗi trang phục và trang điểm khiến gương mặt của bà xã Ngô Kỳ Long trở nên mệt mỏi xuống sắc, làn da cũng sạm màu hơn so với thường thấy. Điều này cũng khiến người hâm mộ của cả hai "gây chiến" xem ai xuất sắc và khí chất hơn ai.

Lưu Thi Thi cùng xuất hiện chung với Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet Trong khi tại quảng trường "nhị phiên" (hashtag), người hâm mộ Lưu Thi Thi và người hâm mộ của Lưu Diệc Phi "tranh cãi" xem nhan sắc và diễn xuất của ai hơn ai thì sự đáng yêu của Dương Mịch và Angela Baby đã thu hút sự chú ý và quan tâm của không ít người. Cụ thể, Dương Mịch và Angela cùng "ngồi xổm" và cười tươi như hoa để chụp ảnh. Sự đáng yêu của Dương Mịch và Angela Baby đã thu hút mọi người - Ảnh: Internet Trong quá khứ, có khoảng thời gian Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi liên tục bị đem ra so sánh về nhan sắc. Ngũ quan trên gương mặt cùng thần thái của cả hai có những điểm tương đồng khiến ít nhiều khán giả bị nhận nhầm giữa họ. Chính vì thế mà Lưu Thi Thi từng được coi là "Tiểu Lưu Diệc Phi".

Không chỉ biểu cảm gương mặt gượng gạo, Lưu Thi Thi còn bị chê diễn thoại kém. Cô thể hiện vai người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ, yếu ớt, nói không ra hơi. Trong nhiều phân đoạn, bà mẹ một con diễn không có sức nặng, biểu cảm nhạt nhẽo không phù hợp với tính cách nhân vật. Còn với Lưu Diệc Phi, vẻ đẹp xuất chúng của cô là điều không thể phủ nhận trong hơn 17 năm cô gắn bó với nghệ thuật. Song diễn xuất của người đẹp chưa bao giờ khiến khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao. Điều này được thể hiện rõ nhất khi cô rời xa mảng truyền hình để lấn sân sang điện ảnh.

Lý do 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi không phải hình mẫu thẩm mỹ phổ biến Được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" của làng giải trí Trung Quốc, Lưu Diệc Phi có cả nhan sắc và khí chất được xem là một trong những hình mẫu của sắc đẹp. Thế nhưng, người đẹp không phải là một hình mẫu thẩm mỹ phổ biến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-diec-phi-do-sac-cung-luu-thi-thi-nhung-anh-mat-lai-va-phai-hai-my-nhan-hoa-ngu-nay-454623.html