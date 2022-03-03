Hậu tin đồn ly hôn, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi lộ khoảnh khắc cực hiếm bên nhau

Sao quốc tế 03/03/2022 16:15

Cặp vợ chồng "phim giả tình thật" đình đám Cbiz "đập tan" tin đồn lục đục hôn nhân khi được bắt gặp đang bên nhau vô cùng hạnh phúc.

Vào ngày 1/3, trang Sina đưa tin, một cư dân mạng đã chia sẻ khoảnh khắc bắt gặp cặp đôi "Tứ Gia - Nhược Hy" tới một quán cà phê nổi tiếng ở Thượng Hải. Cả hai giống như "trốn con" đi chơi, không có bất cứ trợ lý nào đi theo. Đặc biệt, tấm ảnh này được chụp vào ngày 24/2, được cho là trước 1 ngày tin đồn Ngô Kỳ Long ngoại tình dẫn đến ly hôn "nổ ra".

Đáng chú ý, cư dân mạng đổ dồn về hành động ngọt ngào của Ngô Kỳ Long. Trong lúc bà xã đang mải mặc áo, tài tử họ Ngô cố gắng che chắn và giúp vợ mặc áo. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn soi được nhẫn cưới trên ngón tay áp út của nam diễn viên Bộ Bộ Kinh Tâm. Tất cả những chi tiết trên đã chứng tỏ 1 điều rằng cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng vẫn vô cùng êm ấm và hạnh phúc, hoàn toàn không có chuyện ngoại tình, ly hôn giống như tin đồn chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội.

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Ngô Kỳ Long cố gắng che chắn và giúp vợ mặc áo - Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 25/2 vừa qua, làng giải trí Hoa ngữ xôn xao trước tin đồn Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đột ngột "đường ai nấy đi" sau 6 năm về chung 1 nhà. Tuy nhiên, tài tử họ Ngô đã nhanh chóng đứng ra phủ nhận tin đồn và cho biết, anh và bà xã vẫn hạnh phúc.

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Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi phủ nhận tin đồn và khẳng định cả hai đang rất hạnh phúc - Ảnh: Internet

Sau tin đồn rầm rộ, nam diễn viên Ngô Kỳ Long đã mạnh tay khởi kiện khởi kiện blogger Trương Tiểu Hàn vì tung tin sai sự thật. Không ít người hâm mộ đang cực kỳ ngóng chờ án phạt dành cho kẻ thường xuyên đưa tin giật gân này. Hành động này cộng với khoảnh khắc lộ diện đầy tình tứ hậu tin đồn chia tay của 2 diễn viên "Bộ Bộ Kinh Tâm" đã khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm vì cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau.

Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long phản bác tin đồn ly hôn, tuyên bố đưa những người tung tin ra trước pháp luật

Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long phản bác tin đồn ly hôn, tuyên bố đưa những người tung tin ra trước pháp luật

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi vừa qua đã phản bác thông tin cặp đôi ly hôn, ngoài ra họ còn thông báo sẽ đưa người tung tin đồn này ra trước pháp luật.

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