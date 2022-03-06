Cuộc sống hiện tại của Lâm Thanh Hà - nàng 'Đông Phương Bất Bại' kinh điển nhất màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 06/03/2022 09:30

Nhờ sở hữu vẻ đẹp thanh tú, đằm thắm và đầy khí chất, Lâm Thanh Hà vào độ tuổi đôi mươi sớm "khuynh đảo" màn ảnh nội địa và lột xác thành ngọc nữ ăn khách nhất thời bấy giờ.

Lâm Thanh Hà sinh năm 1954, trong một gia đình bình dân vốn chẳng có chút liên quan gì đến nghệ thuật. Thế rồi, trong một lần dạo phố, người đẹp được đạo diễn Tống Nhân Thọ phát hiện và mời đóng "Song ngoại". Tác phẩm nhanh chóng đưa nữ diễn viên từ một tân binh non nớt trở thành viên ngọc mới của làng điện ảnh xứ Đài.

Nhờ sở hữu vẻ đẹp thanh tú, đằm thắm và đầy khí chất, mỹ nhân tuổi đôi mươi sớm "khuynh đảo" màn ảnh nội địa và lột xác thành ngọc nữ ăn khách nhất thời bấy giờ. Lâm Thanh Hà thuở ấy cũng được ưu ái gọi là "quốc bảo nhan sắc" của điện ảnh Đài Loan (Trung Quốc) với các vai diễn gây thương nhớ trong Em là cánh hoa rơi, Hạt động tương tư, Tình yêu trong sáng… 

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Đỉnh cao trong sự nghiệp của Lâm Thanh Hà ở Hong Kong là giai đoạn đầu thập niên 1990. Bà liên tục có các vai diễn thành công trong các phim như Tân Long Môn khách sạn, Lộc đỉnh ký, Bạch phát ma nữ truyện, Đông tà tây độc, Trùng Khánh sâm lâm, Lục chỉ cầm ma, Thiên long bát bộ... Đặc biệt, vai diễn Đông Phương Bất Bại của bà trong Tiếu ngạo giang hồ là điểm nhấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của bà.

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Lâm Thanh Hà gây thương nhớ vì nhan sắc hoàn mỹ hiếm có - Ảnh: Internet

Đạo diễn Từ Khắc từng kể nhà cố nhà văn Kim Dung đã gọi điện phản đối ông chọn mỹ nhân xứ Đài vào vai diễn này. Tuy nhiên, sau khi ra mắt, tác phẩm được xếp vào hàng kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ, và khó ai có thể vượt qua Lâm Thanh Hà khi vào vai Đông Phương Bất Bại. Lâm Thanh Hà bấy giờ là “phúc tinh” của nhiều nhà làm phim tài danh, ăn khách bậc nhất màn ảnh xứ Cảng thơm. Từ Khắc đánh giá người đẹp họ Lâm là ngôi sao không thể thay thế.

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Lâm Thanh Hà hiện tại - Ảnh: Internet

Nhan sắc đỉnh cao cùng thần thái bất phàm của Lâm Thanh Hà từng được cố nhà văn Kim Dung khen ngợi hết lời và gọi cô là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp vô song. Cô cũng được tôn vinh là một trong tứ đại mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hong Kong bên cạnh Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân và Trương Mạn Ngọc.

Năm 1994, Lâm Thanh Hà quyết định lên xe hoa với đại gia Hình Lý Nguyên. Sau khi về chung một nhà, Lâm Thanh Hà sinh cho ông xã 2 cô con gái xinh đẹp, hưởng cuộc sống giàu có, xa hoa tựa bà hoàng. Song, cứ ngỡ nữ diễn viên đã tìm được bến đỗ cuộc đời thì tháng 9/2018, cả làng giải trí Hoa ngữ phải chấn động với thông tin bà đâm đơn ly hôn với tỷ phú Hong Kong họ Hình sau 24 năm chung sống. Được biết, nguyên nhân "đường ai nấy đi" là vì Hình Lý Nguyên "bao nuôi" tình nhân ở Thượng Hải và có một cậu con trai rơi.

 

Dù không còn hoạt động trong làng giải trí Hoa ngữ, Lâm Thanh Hà vẫn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên trang Weibo cá nhân. Nữ diễn viên cũng tích cực cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân. Cô thường thích luyện thư pháp, đọc sách, viết tản văn. Ngoài ra, bà đang theo học nghệ thuật kinh kịch cho thoả đam mê từ nhỏ. Có thể thấy, nàng "Đông Phương Bất Bại" có cuộc sống giàu sang, viên mãn lúc về già.

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