Bị chụp lén ở hậu trường phim mới, Tiêu Chiến bất ngờ 'gây sốt' vì điều đặc biệt này?

Mới đây, hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiến ở hậu trường "Vùng biển trong mơ ấy" nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Mới đây, tong loạt ảnh mới nhất ở phim trường bộ phim "Vùng biển trong mơ ấy", Tiêu Chiến "gây choáng ngợp" khi xuất hiện với ngoại hình vô cùng điển trai. Mặc dù ảnh chất lượng thấp nhưng vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp nam thần, khuôn mặt trắng sáng của Tiêu Chiến. Điều này khiến cho người hâm mộ không ngừng xuýt xoa và thích thú.

Đặc biệt trong bức hình, dân tình còn chú ý đến chiếc nhẫn ở ngón áp út của Tiêu Chiến. Do đó, không ít người dự đoán rằng khả năng nam diễn viên sẽ có mối tình cực đẹp với nữ chính Lý Thấm là rất có thể xảy ra.

Tiêu Chiến bị chụp lén ở hậu trường, gây chú ý với ngón tay đeo nhẫn - Ảnh: Internet

"Vùng biển trong mơ ấy" được xem như một bước đột phá lớn của Tiêu Chiến, bởi anh chàng chưa từng đóng phim dân quốc bao giờ. Đồng thời, trong tác phẩm, nam chính sẽ thể hiện giai đoạn xuyên suốt từ 20 đến 40 tuổi, nghĩa là diễn viên không chỉ hóa trang già đi mà còn cần phải có diễn xuất tốt để thể hiện nội tâm nhân vật. Trong tác phẩm này có cả tình huynh đệ cùng nhau lập nghiệp, xen kẽ là câu chuyện tình yêu ngây ngô nhưng rất đẹp, chắc chắn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Tiêu Chiến hiện là nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng nhất nhì hiện nay của Trung Quốc. Anh được xem là một trong những nghệ sĩ thế hệ 9x của Trung Quốc có lượng người hâm mộ khủng nhất tại châu Á.

Chính vì vậy, với sự góp mặt của Tiêu Chiến và nội dung kịch bản như thế này giúp bộ phim trở thành một dự án vô cùng hứa hẹn và được nhiều người chờ đón.

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