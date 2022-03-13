Huỳnh Hiểu Minh an ủi đàn em: "Anh quay phim 20 năm, Trương Nghệ Mưu còn chưa từng tìm anh"

Sao quốc tế 13/03/2022 14:34

Huỳnh Hiểu Minh đã có hành động cực chuẩn quý ông khi an ủi đàn em

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng fan vì hành động tinh tế dành cho đàn em là Lưu Hạo Tồn trên sân khấu Đêm hội Điện ảnh Weibo 2021. Khi vị đạo diễn Trương Nghệ Mưu lên nhận giải "Đạo diễn có đóng góp lớn cho nền điện ảnh", Lưu Hạo Tồn cũng được mời phát biểu cảm nghĩ về người thầy của mình. Có thể do quá xúc động nên lúc đó, nữ diễn viên sinh năm 2000 đã bật khóc ngay tại sân khấu.

Huỳnh Hiểu Minh an ủi đàn em: 'Anh quay phim 20 năm, Trương Nghệ Mưu còn chưa từng tìm anh' - Ảnh 1 

Huỳnh Hiểu Minh an ủi đàn em: 'Anh quay phim 20 năm, Trương Nghệ Mưu còn chưa từng tìm anh' - Ảnh 2

Huỳnh Hiểu Minh ghi điểm vì hành động an ủi đàn em ngay trên sân khấu lễ trao giải

Trong vai trò MC, Huỳnh Hiểu Minh đã nhanh chóng tới an ủi nữ diễn viên: "Em thấy may mắn đúng không? Em có biết là anh hâm mộ em lắm luôn không? Anh quay phim điện ảnh hơn 20 năm rồi, Trương Nghệ Mưu còn chưa tìm anh diễn lần nào luôn. Người khóc phải là anh mới đúng nè".

Nhiều người bật cười vì lời an ủi vừa ấm áp, nhẹ nhàng lại không bị "sến" quá mức của Huỳnh Hiểu Minh. Đa phần khán giả đều khen ngợi sự thông minh và khả năng ứng biến của Huỳnh Hiểu Minh.

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