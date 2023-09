Bình luận khiếm nhã và thô tục của Viêm Á Luân - Ảnh: Internet Viêm Á Luân - Ảnh: Internet

Hiện tại, chưa rõ những bình luận trên có chính xác do Viêm Á Luân tự tay viết hay không nhưng rất nhiều người đều cho rằng đây là hành vi quấy rối công khai.

Trước đó, Viêm Á Luân từng gây ấn tượng tốt bởi hành động lên tiếng bày tỏ ý kiến của mình trước sự cố không may trong đoàn phim mà anh đang tham gia. Cụ thể, truyền thông Đài Loan đưa tin, chiều ngày 11/3, tổ công tác bộ phim "Cái ôm đầu tiên" do Viêm Á Luân đóng chính ra xảy ra sự cố bất ngờ. Cụ thể, một nhân viên quay phim 38 tuổi và một nhân viên thu âm đã không may rơi xuống vách núi t.ử v.ong. Do đó, nam diễn viên khẳng định sẽ rời khỏi dự án nếu công ty sản xuất không có động thái chịu trách nhiệm. Anh chàng còn tiết lộ làng giải trí xứ Đài vốn rất bất công, nhất là các thành viên ekip như âm thanh, ánh sáng, hậu cần,... đều bị phớt lờ, thậm chí từng xảy ra không ít trường hợp thương tâm tương tự.

Nam diễn viên từng nên duyên với Cúc Tịnh Y trong bộ phim 'Xin hãy ban cho tôi một đôi cánh' - Ảnh: Internet

Viêm Á Luân là nam thần xứ Đài, cựu thành viên Phi Luân Hải và từng khiến dư luận xôn xao khi tuyên bố bản thân là người đồng tính vào năm 2018. Tuy nhiên, anh chàng vẫn hoạt động trong làng giải trí như bình thường, không hề chịu sự phân biệt như mọi người vẫn nghĩ. Với khán giả xứ Trung, Viêm Á Luân có lẽ được biết đến nhiều nhất khi tham gia phim "Xin Hãy Ban Cho Tôi Một Đôi Cánh" đóng cùng Cúc Tịnh Y.