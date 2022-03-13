'Tình cũ Cúc Tịnh Y' quấy rối tình dục công khai một nam thần tượng K-pop trên mạng xã hội

Sao quốc tế 13/03/2022 14:43

Mới đây, cư dân mạng đã phát hiện ra Viêm Á Luân dùng tài khoản Facebook có tích xanh của mình bình luận khiếm nhã về một nam thần tượng Kpop.

Mới đây trong một bài đăng về nhóm nhạc TXT, có cư dân mạng đã phát hiện ra Viêm Á Luân dùng tài khoản Facebook có tích xanh của mình bình luận rằng: "Tôi muốn cởi quần của bạn đứng giữa xuống…”. Ngay lập tức, đã có cư dân mạng vào bình luận hỏi có phải Viêm Á Luân bình luận nhầm tài khoản hay không.

 

Tuy nhiên, Viêm Á Luân đã trả lời lại rằng đây là chuyện bình thường. Có cư dân mạng khác còn hỏi lại: "Anh muốn làm gì Huening Kai cơ?" thì Viêm Á Luân trả lời: "Hay là tôi đổi sang cậu đứng bên phải nhé?".

 

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Bình luận khiếm nhã và thô tục của Viêm Á Luân - Ảnh: Internet
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Viêm Á Luân - Ảnh: Internet

Hiện tại, chưa rõ những bình luận trên có chính xác do Viêm Á Luân tự tay viết hay không nhưng rất nhiều người đều cho rằng đây là hành vi quấy rối công khai.

Trước đó, Viêm Á Luân từng gây ấn tượng tốt bởi hành động lên tiếng bày tỏ ý kiến của mình trước sự cố không may trong đoàn phim mà anh đang tham gia. Cụ thể, truyền thông Đài Loan đưa tin, chiều ngày 11/3, tổ công tác bộ phim "Cái ôm đầu tiên" do Viêm Á Luân đóng chính ra xảy ra sự cố bất ngờ. Cụ thể, một nhân viên quay phim 38 tuổi và một nhân viên thu âm đã không may rơi xuống vách núi t.ử v.ong. Do đó, nam diễn viên khẳng định sẽ rời khỏi dự án nếu công ty sản xuất không có động thái chịu trách nhiệm. Anh chàng còn tiết lộ làng giải trí xứ Đài vốn rất bất công, nhất là các thành viên ekip như âm thanh, ánh sáng, hậu cần,... đều bị phớt lờ, thậm chí từng xảy ra không ít trường hợp thương tâm tương tự.

 

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Nam diễn viên từng nên duyên với Cúc Tịnh Y trong bộ phim 'Xin hãy ban cho tôi một đôi cánh' - Ảnh: Internet

Viêm Á Luân là nam thần xứ Đài, cựu thành viên Phi Luân Hải và từng khiến dư luận xôn xao khi tuyên bố bản thân là người đồng tính vào năm 2018. Tuy nhiên, anh chàng vẫn hoạt động trong làng giải trí như bình thường, không hề chịu sự phân biệt như mọi người vẫn nghĩ. Với khán giả xứ Trung, Viêm Á Luân có lẽ được biết đến nhiều nhất khi tham gia phim "Xin Hãy Ban Cho Tôi Một Đôi Cánh" đóng cùng Cúc Tịnh Y.

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Từ khóa:   Viêm Á Luân Cúc Tịnh Y sao Hoa ngữ nhóm nhạc TXT Làng sao

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