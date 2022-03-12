Viêm Á Luân phải lên tiếng, mắng thẳng mặt tổ sản xuất vì tai nạn tại phim trường.
- Thượng Thực thua thảm hại, thời của Vu Chính đã chấm dứt?
- Phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh khi Phùng Thiệu Phong buồn bã gọi diện trong đêm
Sáng ngày 12/3, giới truyền thông Hoa ngữ đã đưa tin về một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên phim trường Cái ôm đầu tiên. Đây là dự án mới có "tình cũ Cúc Tịnh Y" là Viêm Á Luân đóng chính. Sau khi hoàn thành buổi quay vào lúc 3 giờ chiều tại một địa điểm có thác nước, 2 thành viên trong ekip bất ngờ trượt chân ngã xuống nước rồi tử vong.
Trang Sohu cho biết, hai nạn nhân giữ vai trò quay phim và kỹ sư thu âm. Người quay phim là một cái tên khá có tiếng trong ngành, từng tham gia nhiều ekip lớn như: Nộ Hỏa (Chân Tử Đan, Tạ Đình Phong), Điệp Vụ Tam Giác Vàng, Điệp Vụ Biển Đỏ... Ban đầu, nhân viên thu âm trượt chân khỏi vách đá, sau đó quay phim đến cứu nhưng không may cũng ngã theo.
Viêm Á Luân đã đăng status lên Facebook cá nhân để tuyên bố sẽ rời khỏi dự án nếu công ty sản xuất không có động thái chịu trách nhiệm. Nam diễn viên còn tiết lộ làng giải trí Đài Loan vốn rất bất công, ngoài những diễn viên nổi tiếng được quan tâm chăm sóc thì các nhân viên hậu kì đều bị phớt lờ, thậm chí từng xảy ra không ít trường hợp thương tâm trước đó.