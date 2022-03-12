Sáng ngày 12/3, giới truyền thông Hoa ngữ đã đưa tin về một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên phim trường Cái ôm đầu tiên. Đây là dự án mới có "tình cũ Cúc Tịnh Y" là Viêm Á Luân đóng chính. Sau khi hoàn thành buổi quay vào lúc 3 giờ chiều tại một địa điểm có thác nước, 2 thành viên trong ekip bất ngờ trượt chân ngã xuống nước rồi tử vong.

Trang Sohu cho biết, hai nạn nhân giữ vai trò quay phim và kỹ sư thu âm. Người quay phim là một cái tên khá có tiếng trong ngành, từng tham gia nhiều ekip lớn như: Nộ Hỏa (Chân Tử Đan, Tạ Đình Phong), Điệp Vụ Tam Giác Vàng, Điệp Vụ Biển Đỏ... Ban đầu, nhân viên thu âm trượt chân khỏi vách đá, sau đó quay phim đến cứu nhưng không may cũng ngã theo.