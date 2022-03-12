Dự án phim đã có 2 người tử nạn, nam diễn viên này lên tiếng đòi bỏ vai còn tiết lộ sự thật kinh hoàng sau hậu trường

Sao quốc tế 12/03/2022 16:30

Viêm Á Luân phải lên tiếng, mắng thẳng mặt tổ sản xuất vì tai nạn tại phim trường.

Sáng ngày 12/3, giới truyền thông Hoa ngữ đã đưa tin về một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên phim trường Cái ôm đầu tiên. Đây là dự án mới có "tình cũ Cúc Tịnh Y" là Viêm Á Luân đóng chính. Sau khi hoàn thành buổi quay vào lúc 3 giờ chiều tại một địa điểm có thác nước, 2 thành viên trong ekip bất ngờ trượt chân ngã xuống nước rồi tử vong.

Trang Sohu cho biết, hai nạn nhân giữ vai trò quay phim và kỹ sư thu âm. Người quay phim là một cái tên khá có tiếng trong ngành, từng tham gia nhiều ekip lớn như: Nộ Hỏa (Chân Tử Đan, Tạ Đình Phong), Điệp Vụ Tam Giác Vàng, Điệp Vụ Biển Đỏ... Ban đầu, nhân viên thu âm trượt chân khỏi vách đá, sau đó quay phim đến cứu nhưng không may cũng ngã theo.

Dự án phim đã có 2 người tử nạn, nam diễn viên này lên tiếng đòi bỏ vai còn tiết lộ sự thật kinh hoàng sau hậu trường - Ảnh 1 

Dự án phim đã có 2 người tử nạn, nam diễn viên này lên tiếng đòi bỏ vai còn tiết lộ sự thật kinh hoàng sau hậu trường - Ảnh 2

Đoàn phim có Viêm Á Luân tham gia đã xảy ra sự cố chết người

Viêm Á Luân đã đăng status lên Facebook cá nhân để tuyên bố sẽ rời khỏi dự án nếu công ty sản xuất không có động thái chịu trách nhiệm. Nam diễn viên còn tiết lộ làng giải trí Đài Loan vốn rất bất công, ngoài những diễn viên nổi tiếng được quan tâm chăm sóc thì các nhân viên hậu kì đều bị phớt lờ, thậm chí từng xảy ra không ít trường hợp thương tâm trước đó.

Dự án phim đã có 2 người tử nạn, nam diễn viên này lên tiếng đòi bỏ vai còn tiết lộ sự thật kinh hoàng sau hậu trường - Ảnh 3 

Dự án phim đã có 2 người tử nạn, nam diễn viên này lên tiếng đòi bỏ vai còn tiết lộ sự thật kinh hoàng sau hậu trường - Ảnh 4

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn 

Dự án phim đã có 2 người tử nạn, nam diễn viên này lên tiếng đòi bỏ vai còn tiết lộ sự thật kinh hoàng sau hậu trường - Ảnh 5

Một quay phim và một kĩ sư thu âm đã tử nạn

Dự án phim đã có 2 người tử nạn, nam diễn viên này lên tiếng đòi bỏ vai còn tiết lộ sự thật kinh hoàng sau hậu trường - Ảnh 6

Viêm Á Luân tuyên bố sẽ rút khỏi đoàn phim nếu nhà sản xuất không chịu trách nhiệm

 

Loạt ảnh 'tình bể bình' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong phim 'Ngự giao ký'

Loạt ảnh 'tình bể bình' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong phim 'Ngự giao ký'

Những hình ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân ở hậu trường phim "Ngự giao ký" đang nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

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