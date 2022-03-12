Phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh khi Phùng Thiệu Phong buồn bã gọi diện trong đêm

Các fan của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đang rất mong mỏi cặp đôi này sẽ tái hợp.

Sau gần một năm tuyên bố ly hôn, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh luôn kín tiếng trong đời sống riêng tư. Cặp đôi cũng hạn chế nhắc đến đối phương trước truyền thông. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh dồn sức xây dựng sự nghiệp, thì Phùng Thiệu Phong dành nhiều thời gian bên cậu con trai Tưởng Tưởng và các dự án kinh doanh của gia đình.

Mới đây, trang QQ đã chia sẻ một bài viết tiết lộ 1 tình tiết cực hot của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Đó là nam diễn viên họ Phùng vô cùng buồn bã sau khi đường ai nấy đi với người đẹp họ Triệu. Anh đã không ít lần không nén được cảm xúc mà gọi điện thoại cho vợ cũ ngay giữa đêm khuya. Tuy nhiên, khi nàng Sam Sam nhấc máy thì lại lấy chủ đề con cái để trò chuyện với chồng cũ. Hành động này của cả hai khiến dân tình vô cùng vui mừng, đồn đoán về việc phải chăng cặp đôi đã hồi tâm chuyển ý?

Một bài viết trên trang QQ tiết lộ Phùng Thiệu Phong gọi điện cho Triệu Lệ Dĩnh giữa đêm

Các fan của cặp đôi vẫn không thôi mong mỏi họ tái hợp

Thế nhưng, đây chỉ là tin đồn chứ chưa được Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh xác nhận. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ về bài viết trên trang QQ. Những fan sáng suốt còn cho rằng, khả năng tái hợp của cặp đôi khá ít ỏi nhưng vẫn mong sẽ có phép màu.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-cua-trieu-le-dinh-khi-phung-thieu-phong-buon-ba-goi-dien-trong-dem-455213.html