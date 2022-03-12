Phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh khi Phùng Thiệu Phong buồn bã gọi diện trong đêm

Sao quốc tế 12/03/2022 16:25

Các fan của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đang rất mong mỏi cặp đôi này sẽ tái hợp.

Sau gần một năm tuyên bố ly hôn, Phùng Thiệu PhongTriệu Lệ Dĩnh luôn kín tiếng trong đời sống riêng tư. Cặp đôi cũng hạn chế nhắc đến đối phương trước truyền thông. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh dồn sức xây dựng sự nghiệp, thì Phùng Thiệu Phong dành nhiều thời gian bên cậu con trai Tưởng Tưởng và các dự án kinh doanh của gia đình.

Mới đây, trang QQ đã chia sẻ một bài viết tiết lộ 1 tình tiết cực hot của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Đó là nam diễn viên họ Phùng vô cùng buồn bã sau khi đường ai nấy đi với người đẹp họ Triệu. Anh đã không ít lần không nén được cảm xúc mà gọi điện thoại cho vợ cũ ngay giữa đêm khuya. Tuy nhiên, khi nàng Sam Sam nhấc máy thì lại lấy chủ đề con cái để trò chuyện với chồng cũ. Hành động này của cả hai khiến dân tình vô cùng vui mừng, đồn đoán về việc phải chăng cặp đôi đã hồi tâm chuyển ý?

Phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh khi Phùng Thiệu Phong buồn bã gọi diện trong đêm - Ảnh 1

Một bài viết trên trang QQ tiết lộ Phùng Thiệu Phong gọi điện cho Triệu Lệ Dĩnh giữa đêm 

Phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh khi Phùng Thiệu Phong buồn bã gọi diện trong đêm - Ảnh 2

Các fan của cặp đôi vẫn không thôi mong mỏi họ tái hợp 

Thế nhưng, đây chỉ là tin đồn chứ chưa được Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh xác nhận. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ về bài viết trên trang QQ. Những fan sáng suốt còn cho rằng, khả năng tái hợp của cặp đôi khá ít ỏi nhưng vẫn mong sẽ có phép màu.

Triệu Lệ Dĩnh từ chối 'Sở Kiều Truyện 2', 'tình cũ' của Dương Dương được chọn thay thế

Triệu Lệ Dĩnh từ chối 'Sở Kiều Truyện 2', 'tình cũ' của Dương Dương được chọn thay thế

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao về thông tin Triệu Lệ Dĩnh bị một sao nữ vô danh thay thế trong phần 2 của bộ phim "Sở Kiều Truyện".

Xem thêm
Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh-Phùng Thiệu Phong diễn viên Triệu Lệ Dĩnh diễn viên Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh từ chối 'Sở Kiều Truyện 2', 'tình cũ' của Dương Dương được chọn thay thế

Triệu Lệ Dĩnh từ chối 'Sở Kiều Truyện 2', 'tình cũ' của Dương Dương được chọn thay thế

Liên tục giống 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, Viên Băng Nghiên bị 'ném đá' không thương tiếc

Liên tục giống 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, Viên Băng Nghiên bị 'ném đá' không thương tiếc

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/3/2022: Trịnh Sảng 'nối gót' Phạm Băng Băng đóng phim nước ngoài, Triệu Lệ Dĩnh tái xuất phim mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/3/2022: Trịnh Sảng 'nối gót' Phạm Băng Băng đóng phim nước ngoài, Triệu Lệ Dĩnh tái xuất phim mới?

'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia' sắp lên sóng, Triệu lệ Dĩnh nói gì về hình tượng 'gái quê'?

'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia' sắp lên sóng, Triệu lệ Dĩnh nói gì về hình tượng 'gái quê'?

Chưa phát sóng, 'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia' của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gặp BIẾN?

Chưa phát sóng, 'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia' của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gặp BIẾN?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/3/2022: Triệu Lệ Dĩnh tham gia chương trình về hôn nhân, Dương Mịch và Tống Tổ Nhi hợp tác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/3/2022: Triệu Lệ Dĩnh tham gia chương trình về hôn nhân, Dương Mịch và Tống Tổ Nhi hợp tác?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào