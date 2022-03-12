Thượng Thực thua thảm hại, thời của Vu Chính đã chấm dứt?

Dù có hai cái tên đình đám là Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn góp mặt nhưng Thương Thực vẫn rớt rating thảm hại.

Lên sóng từ ngày 22/2, Thương thực rất được kì vọng sẽ làm nên cơn sốt trong lòng người hâm mộ vì sự tái hợp của hai tên tuổi đình đám là Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn. Tuy nhiên, sự thật lại không như mơ.

Theo đánh gia của trang Sina, Thượng thực đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn. Bởi trước đó, trong những dự án như: Em là đáp án của anh, Thanh xuân sáng thế kỷ, Nữ hoàng mặc cả của tôi, Hạo Lan truyện... cô liên tục thất bại và bị chê nhạt nhòa.

Thượng thực đánh dấu sự tái hợp của hai ngôi sao Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn

Vậy mà Thượng thực lại không thực sự ấn tượng. Sau 4 ngày ra mắt, bộ phim chỉ thu về 200 triệu lượt xem, con số này quả thật rất thấp so với thị trường phim ảnh tại Trung Quốc hiện nay. Theo thống kê từ Vlinkgae vào ngày 11/3, Thượng thực tiếp tục lao dốc không phanh, từ vị trí thứ 2 văng khỏi top 3. Tính đến thời điểm hiện tại, Thượng Thực ngậm ngùi rớt xuống top 4, với thành tích thậm tệ chỉ vừa đủ 55,808 triệu lượt xem sau buổi chiếu ngày 10/03. Dù ở thời điểm công chiếu, bộ phim không hề có đối thủ đáng gờm nào cạnh tranh

Rating của Thượng thực từ khi lên sóng đến nay vẫn rớt không phanh

Theo các khán giả nhận xét, Thượng thực có những cảnh quay đẹp, tập trung vào quá trình nấu nướng. Thêm vào đó, phục trang thời nhà Minh được chăm chút tỉ mỉ, cách trang điểm ưa nhìn không kém gì so với Diên Hi công lược năm 2018. Nhưng kết quả đạt được lại là sự tiếc nuối với những công sức mà Vu Chính cũng như đoàn phim đã bỏ công đầu tư.

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