Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải 'sánh đôi' cùng nhau, nhan sắc 'không đùa được đâu'

Sao quốc tế 22/02/2022 14:30

Trong buổi giao lưu để tuyên truyền cho bộ phim "Thượng Thực", cặp đôi mới của màn ảnh xứ Trung - Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải khoe phong cách đời thường bắt mắt.

Xuất hiện tại trụ sở Sina để tuyên truyền cho bộ phim "Thượng Thực", Hứa Khải gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung và điển trai khiến hội chị em "đứng ngồi không yên". Còn với nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn, nhan sắc của cô lại khiến người hâm mộ thích thú vì quá xinh đẹp, tươi tắn và tràn đầy sức sống.

Khi bước vào, Hứa Khải đi trước, Ngô Cẩn Ngôn bước theo sau, cạnh đó là dàn vệ sĩ đang bảo vệ 2 ngôi sao trước "rừng" người hâm mộ đang hò hét, gọi tên thần tượng.

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Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải - Ảnh: Internet
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Nhan sắc của cặp đôi qua camera thường - Ảnh: Internet

Trong quá trình giao lưu, Ngô Cẩn Ngôn còn bị bắt gặp khoảnh khắc ăn bánh cho đỡ đói. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của nữ diễn viên, dân tình không khỏi bật cười vì quá đỗi đáng yêu và xinh đẹp. Ngoài ra, Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn cũng có 1 số tương tác thân mật và diễn lại nhiều cảnh ngọt ngào như lúc quay phim "Thượng Thực".

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Thượng thực lấy bối cảnh đời Minh, kể về thiếu nữ Diêu Tử Khâm - từ khi còn là cung nữ cho đến lúc trở thành nữ quan quyền lực. Vai nữ chính Diêu Tử Khâm được giao cho Ngô Cẩn Ngôn, còn Hứa Khải đóng vai Chu Chiêm Cơ, vai nam thứ Diêu Nhất Phàm thuộc về Vương Nhất Triết.

Nhân vật Diêu Tử Khâm của Ngô Cẩn Ngôn được mô tả là cô gái có tài nấu ăn, ngoài ra còn tinh thông cầm kỳ thi họa. Nói tóm lại thì Diêu Tử Khâm giỏi hết mọi thứ, cái gì cô cũng xuất sắc. Nhân vật này nghe qua thì thấy giống hệt Ngụy Anh Lạc - vai diễn từng giúp Ngô Cẩn Ngôn nổi đình nổi đám ở Diên Hi công lược. 

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Từ khóa:   Hứa Khải Ngô Cẩn Ngôn sao Hoa ngữ phim Trung Quốc Thượng Thực

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