Hứa Khải có đến 4 bộ phim sẽ lên sóng trong năm 2022, toàn đóng cặp với mỹ nhân hàng đầu Cbiz

Năm nay Hứa Khải có đến 4 bộ phim chờ lên sóng, bao gồm Thượng Thực , Định Luật 80/20 Của Tình Yêu, Lạc Lối Dưới Lòng Côn Luân và Tuyết Ưng Lĩnh Chủ.

Sau bộ phim Diên Hi Công Lược, Hứa Khải được đông đảo khán giả quan tâm nồng nhiệt, sự nổi tiếng của anh đã tăng vọt một cách mạnh mẽ. Nhận thấy tiềm năng từ cả ngoại hình lẫn nhân duyên khán giả của Hứa Khải, Vu Chính đã giao cho anh vai chính đầu tay trong bộ phim cổ trang Chiêu Diêu. Sau bộ phim này, nhiệt độ của Hứa Khải tiếp tục tăng cao. Từ đây, anh rất Vu Chính yêu thích và giao cho nhiều vai nam chính trong các phim về sau. Hiện tại, tài nguyên bên ngoài của Hứa Khải cũng rất tốt, dần thoát khỏi khuôn khổ "cây nhà lá vườn" của Hoan Ngu và đa dạng hình tượng vai diễn hơn.

Trong số đó, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu được khán giả chú ý nhiều nhất. Bộ phim xoay quanh cuộc tình kém nhau 9 tuổi của nàng tiểu hoa đán và đàn em Hứa Khải.

Định luật 80/20 của tình yêu lấy bối cảnh đô thị hiện đại. Phim là câu chuyện lãng mạn của nữ luật sư Tần Thi (Dương Mịch) và chàng thiếu gia Dương Hoa (Hứa Khải). Đây cũng là một trong những dự án phim truyền hình trọng điểm hiện tại của Tencent. Tác phẩm có kịch bản gốc, không chuyển thể từ nguyên tác nào.

Tuy đề tài “cưới trước yêu sau” của Định Luật 80/20 Của Tình Yêu không quá mới lạ nhưng sự hợp tác giữa Hứa Khải và Dương Mịch mang đến sức hút rất lớn.

Bên cạnh đó, Thượng thực cũng là một trong những dự án được kỳ vọng nhất năm 2022 của màn ảnh Hoa ngữ. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp của bộ đôi Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn - từng oanh tạc màn ảnh năm xứ Trung năm 2018 với bộ phim Diên Hi công lược. Nếu như chuyện tình của Phú Sát Phó Hằng và Ngụy Anh Lạc gây nhiều tiếc nuối năm ấy thì sự trở lại với Thượng thực được kỳ vọng sẽ mang đến một cái kết hoàn mỹ nhất.

Hiện tại, Thượng thực đã qua được ải kiểm duyệt, lấy được giấy phép phát hành. Theo một vài nguồn tin bộ phim sẽ chính thức trình làng vào ngày 8 tháng 2 tới đây trên đài Hồ Nam. Như vậy ngày gặp lại bộ đôi ăn ý Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn không còn xa, được kỳ vọng sẽ là bộ phim ăn khách trong quý đầu năm 2022.

Ngoài ra, dự án phim cổ trang Lạc Du Nguyên do Hứa Khải và Cảnh Điềm đóng chính cũng được cho là sẽ khai máy vào ngày 28/2.

Năm ngoái, Hứa Khải có đến 3 bộ phim lên sóng là Ly Ca Hành, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp và Thiên Cổ Quyết Trần.

Có thể nói, Hứa Khải đã có một năm làm việc rất chăm chỉ, vì vậy, người hâm mộ rất mong chờ các dự án mới trong năm nay của nam diễn viên.