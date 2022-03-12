Lưu Thi Thi không đeo nhẫn cưới trong dịp sinh nhật, nghi ngờ lục đục với Ngô Kỳ Long

Giữa tin đồn rạn nứt hôn nhân với Ngô Kỳ Long, diễn viên Lưu Thi Thi bị phát hiện không đeo nhẫn cưới.

Mới đây, trang QQ đưa tin Lưu Thi Thi đăng ảnh đón sinh nhật tuổi 35 trên trang cá nhân. Nữ diễn viên bị phát hiện không còn đeo nhẫn cưới, trong khi trước đó trang sức này luôn hiện diện trên tay cô.

Đồng thời, việc cởi bỏ nhẫn kết hôn trong những hoạt động công khai thường được các nữ nghệ sĩ trong showbiz như Angelababy, Dương Mịch sử dụng ngầm ám chỉ mối quan hệ gia đình không hòa thuận. Vì vậy, việc Lưu Thi Thi tháo nhẫn cưới trong giai đoạn nhạy cảm tiếp tục làm dấy lên nghi vấn cô và Ngô Kỳ Long gặp trục trặc hôn nhân.

Lưu Thi Thi tháo nhẫn cưới trong dịp sinh nhật - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trong dịp quan trọng, Ngô Kỳ Long cũng không có động thái chúc mừng vợ. Gần đây, Ngô Kỳ Long đã thay ảnh đại diện có đeo nhẫn cưới trên tay để khẳng định mối quan hệ với người đẹp Lưu kim tuế nguyệt vẫn hạnh phúc sau khi họ vướng tin rạn nứt.

Trước đó, tin đồn cặp đôi ly hôn rộ lên và lan truyền rộng rãi trong showbiz từ tháng 2 dù người trong cuộc ra sức phủ nhận. Tin đồn nói Ngô Kỳ Long có tư tình với trợ lý nữ, vợ phát hiện nên quyết định ly hôn. Sau khi thông tin gây ồn ào, Ngô Kỳ Long lên tiếng phủ nhận, Lưu Thi Thi cũng một mực khẳng định cuộc sống gia đình ổn định.

Tin đồn cặp đôi 'Bộ Bộ Kim Tâm' ly hôn lại lần nữa rộ lên - Ảnh: Internet

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi trải qua 4 năm hẹn hò. Tới 2015, hai người nên duyên vợ chồng. Năm 2019, con trai họ chào đời và được bố mẹ đặt tên Bộ Bộ - lấy hai chữ đầu của phim "Bộ bộ kinh tâm", tác phẩm se duyên cho Thi Thi và Ngô Kỳ Long đến với nhau hồi 2011.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-thi-thi-khong-deo-nhan-cuoi-trong-dip-sinh-nhat-nghi-ngo-luc-duc-voi-ngo-ky-long-455203.html