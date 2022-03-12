1. Yên Hủ Gia đã từng tiếp xúc với "Hướng Về Cuộc Sống" nhưng không thành công.

2. Vương Nhất Bác nhận được lời mời làm phù rể của Đỗ Hải Đào, nhưng khả năng anh ấy đồng ý là rất nhỏ.

3. Cung Tuấn có một trái tim khá dịu dàng, anh ấy thường mang thức ăn cho những chú chó trên phim trường.

4. Dương Tử mấy năm gần đây căn bản chưa bao giờ ăn đồ chiên.

5. Dương Dương đã nhận được lời mời tham gia làm khách mời của "Vương Bài Đối Vương Bài".

6. Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam đã hợp tác trong bộ phim truyền hình "Chiếu Sáng Em". Hai người họ sẽ tham gia chương trình cùng nhau để thông báo về bộ phim. Lịch trình đã được thương lượng trước.

8. Đàm Tùng Vận chưa ký hợp đồng với công ty nào, cô ấy tự mình quyết định công việc nên sẽ tự lựa chọn vai diễn phù hợp.

9. Đinh Trình Hâm có thể sẽ đi ghi hình "Hướng Về Cuộc Sống". Chương trình có kế hoạch mời thêm nhiều nghệ sĩ trẻ trong mùa này.

10. Dịch Dương Thiên Tỉ và Hoàng Bột có thể sẽ hợp tác trong một bộ phim.

11. TFBOYS có lẽ sẽ không có concert, bởi vì bây giờ tình hình dịch bệnh khá nghiêm trọng. Hơn nữa mỗi đoàn đội cũng chú ý đến sự phát triển của riêng mình.

Khả năng bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Dương Tử và Tiêu Chiến lên sóng trong khoảng thời gian này là rất nhỏ

12. Tống Uy Long gần đây đã độc thân.

13. Hai tiểu hoa 85 là người mẹ thiếu nữ và người đạm như cúc quan hệ đã sớm không còn căng thẳng như trước, hai người còn có ý hợp tác một bộ song nữ chủ.

14. Vương Nhất Bác và Cung Tuấn là cùng một tư bản nâng đỡ nhưng một người thì tài nguyên tốt hơn người còn lại nhiều.

15. Các cảnh quay của Hạo Y Hành lần này bị kéo lên hotsearch là cố tình, tất cả đều là cảnh quay đã lộ từ lâu.

16. Dương Mịch sẽ tham gia một kỳ của show Xin chào thứ 7 để tuyên truyền cho bộ phim Định luật tình yêu 80/20 chuẩn bị lên sóng.

17. Dữ Phượng Hành của ngỗng đã quyết tâm mời Triệu Lệ Dĩnh diễn, nếu cô ấy từ chối không diễn thì dự án sẽ không khai máy.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz