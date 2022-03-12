Trương Vũ Kiếm sau 1 tháng ly hôn Ngô Thiến, bị ép rời showbiz và danh tiếng tan nát

Sự nghiệp của tài tử Trương Vũ Kiếm xuống dốc không phanh sau khi thông báo ly hôn cùng Ngô Thiến.

Scandal ly hôn của Trương Vũ Kiếm và Ngô Thiến khiến cả Cbiz rúng động. Cặp đôi bên nhau chưa đầy một năm và đường ai nấy đi đúng ngày Lễ tình nhân. Hậu ly hôn, Ngô Thiến dồn sức cho sự nghiệp diễn xuất, còn Trương Vũ Kiếm im hơi lặng tiếng đến bất ngờ.

Sáng ngày 12/3, trang QQ bất ngờ đăng tải 1 bài viết nói về tình trạng đáng lo ngại của Trương Vũ Kiến ở thì hiện tại. Sau khi chia tay Ngô Thiến, danh tiếng của Trương Vũ Kiếm giảm sút. Không chỉ thế, các nghệ sĩ nữ trong showbiz cũng từ chối hợp tác với tài tử này. Còn các nhà đầu tư phim ảnh cũng đánh giá thấp tên tuổi của Trương Vũ Kiếm. Ai nấy đều sợ anh liên lụy, gây ảnh hưởng đến sản phẩm chung.

Trương Vũ Kiếm và Ngô Thiến ly hôn khiến showbiz Trung chấn động

Trong khi đàn trai tuột dốc không phanh về sự nghiệp và hình ảnh thì đàng gái lại lên như diều gặp gió

Sau khi ly hôn, Trương Vũ Kiếm, từng nghĩ đến chuyện "tẩy trắng" tên tuổi nhưng hoàn toàn ích. Anh nảy sinh tâm lí chán nản và xuất hiện thông tin anh bị ép rời khỏi showbiz. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng chính xác. Một điều duy nhất ai cũng thấy rõ là đang rất vui vẻ làm việc. Cô thường xuyên bắt gặp hình ảnh vui đùa bên các bạn diễn trên phim trường. Điều này khiến fan của Ngô Thiến vô cùng vui mừng và an tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-vu-kiem-sau-1-thang-ly-hon-ngo-thien-bi-ep-roi-showbiz-va-danh-tieng-tan-nat-455215.html