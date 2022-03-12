Loạt ảnh 'tình bể bình' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong phim 'Ngự giao ký'

Những hình ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân ở hậu trường phim "Ngự giao ký" đang nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, bộ phim "Ngự giao ký" của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sẽ bắt đầu lên sóng trên Youku vào ngày 17/3. Bộ phim được kì vọng sẽ trở thành "bom tấn" trên màn ảnh Hoa ngữ trong năm nay bởi sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân. Đây cũng là lần hợp tác đầu tiên của hai ngôi sao đình đám này. Trong loạt ảnh được lan truyền, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình xuýt xoa với làn da trắng như bông bưởi. Có thể nói nhan sắc của nữ diễn viên như một nàng tiên tử bước ra từ trong truyện.

Đặc biệt trong những bức ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba còn nắm lấy tay Nhậm Gia Luân mà không hề có chút ái ngại, hay ngượng ngùng. Hành động tình cảm này khiến khán giả không khỏi mong ngóng và chờ đợi đến ngày bộ phim được phát sóng. "Ngự giao ký" dù chưa ra mắt nhưng đã có gần 1 tỷ lượt đăng ký xem trước và hiện tại vẫn đang trong đà tăng trưởng nhanh chóng. Đây được xem là con số đáng nể với một dự án phim truyền hình Hoa ngữ.

Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet Địch Lệ Nhiệt ba - Ảnh: Internet Bộ phim xoay quanh câu chuyện của một cô gái mang ẩn mạch tên Kỷ Vân Hoà là một Ngự yêu sư (Trừ yêu phục yêu) và một chàng trai tên Trường Ý là một giao nhân (Người cá). Trường Ý là giao nhân dưới biển sâu, chỉ vì cứu công chúa mà bị công chúa bắt lên bờ làm nô lệ, công chúa giao cho Ngự Yêu Cốc (là nơi nữ chính làm việc) yêu cầu Ngự Yêu Cốc phải thuần phục Giao Nhân, bắt Giao Nhân mở miệng nói, tách bỏ đuôi cá và phải phục tùng vô điều kiện. Sau 6 năm gặp lại, Trường Ý trở thành một Tôn chủ cao cao tại thượng chống lại triều đình, mà Kỷ Vân Hòa lại trở thành một kẻ cạn kiệt sinh lực chỉ đợi ngày hồn phi phách tán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-anh-tinh-be-binh-cua-dich-le-nhiet-ba-va-nham-gia-luan-trong-phim-ngu-giao-ky-455217.html