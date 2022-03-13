Hai ngày qua, tang lễ nữ diễn viên Tangmo Nida (Tangmo Pattaratida) được diễn ra tại Nhà thờ Hạnh phúc Bangkok, Thái Lan. Rất đông người hâm mộ, đồng nghiệp và bạn bè đã đến chia buồn và gửi lời tiễn biệt tới nữ diễn viên.

Sau tuyên bố này, cả hội trường vỗ tay hoàn toàn nhất trí với lời chia sẻ của bà Panida. Những người bạn thân thiết của Tangmo như Hippo, Anna và Amena Pinit bày tỏ sự đồng tình với quyết định của bà Panida. Họ cho rằng cần thêm thời gian để điều tra toàn diện cái chết của ngôi sao "Chiếc lá cuốn bay".

Trong chiều tối ngày 12/3 - ngày tưởng niệm thứ 2 dành cho Tangmo Nida, trang Thairath đưa tin bà Panida Siriyudthayothin (mẹ ruột Tangmo) đã có tuyên bố bất ngờ. Theo đó, bà cho biết sẽ hoãn tang lễ của con gái vô thời hạn: "Trước hết tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tận đáy lòng mình tới tất cả các phương tiện truyền thông. Tôi có 1 thông báo rằng đám tang của Tangmo vốn được ấn định vào ngày 14/3 sẽ được hoãn lại vô thời hạn".

Trang Thairath cho biết thêm, lý do khiến bà Panida đưa ra quyết định hoãn buổi tang lễ ngày 14/3 là vì bà đã chứng kiến tận mắt vết thương trên thi thể của Tangmo. Có những vết thương bất thường ở đôi mắt, vùng mặt và vùng chân của nữ diễn viên khiến bà Panida đặt nghi vấn về cái chết của con gái.

Bà Panida tháo khẩu trang, cười rạng rỡ trong đám tang của con gái. (Ảnh: Thairath)

Dù ủng hộ với quyết định lần này của bà Panida, tuy nhiên, công chúng Thái Lan vẫn đang vô cùng phẫn nộ với nhiều hành động của người mẹ này. Theo đó, bà Panida trước đó đã nhận số tiền 21 tỷ đồng từ đối tượng tình nghi trong vụ việc và quyết định tha thứ cho người này. Tiếp đó, bà này được bắt gặp đi mua sắm sau khi con gái mất, trong tang lễ, bà Panida cũng gây bức xúc khi để 2 thùng tiền quyên góp, 1 thùng cho tang lễ và 1 thùng cho gia đình.

Tới thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra tạm kết luận cho rằng, vụ việc của Tangmo Nida là một vụ tai nạn. Trong khi đó, truyền thông và mạng xã hội Thái Lan dậy sóng với những thông tin, nghi vấn nữ diễn viên bị bạo hành trước khi qua đời.

Vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.