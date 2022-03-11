Buổi tang lễ của cố diễn viên Tangmo Nida diễn ra với sự có mặt tiễn đưa của rất nhiều người hâm mộ và dàn nghệ sĩ Tbiz, trong đó, người quản lý và những đối tượng bị khởi tố trong vụ việc cũng đến tham dự. Mẹ nữ diễn viên gây phẫn nộ với hành động để thùng nhận tiền hỗ trợ.
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Buổi tang lễ của nữ diễn viên Tangmo Nida đã được diễn ra trong chiều ngày 11/3, tại nhà thờ Liberty Church Bangkok. Sau 2 tuần đầy căng thẳng và thương tâm, buổi lễ tang của cố diễn viên đã quy tụ rất đông phóng viên, người hâm mộ tới tham dự. Bên cạnh đó, cũng có sự xuất hiện của rất đông bạn bè đồng nghiệp nghệ sĩ đến đưa tiễn nữ diễn viên bạc mệnh.
Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Kratik - người quản lý đáng ngờ trong việc khiến Tangmo rơi xuống sông. Cô có mặt từ rất sớm, trên tay cầm bó hoa và gửi lời xin lỗi tới nữ diễn viên và cũng là người bạn thân thiết của mình: "Xin lỗi vì mình đã không chăm sóc bạn chu đáo".
Trong tấm thiệp viết tay gửi Tangmo, người quản lý viết: "Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ những giọt nước mắt và nụ cười. Hơn cả bạn bè, tôi coi bạn là gia đình. Bạn luôn ở trong trái tim tôi". Sau đó, người quản lý tiến vào bên trong hội trường tang lễ, ngồi khóc trong khoảng 15 phút rồi nhanh chóng rời đi.
Ngoài người quản lý, 2 nhân vật khác đang bị khởi tố trong vụ việc là Robert (người lái con thuyền), Por (người phụ trách thuyền) cũng đã xuất hiện và lập tức thu hút nhiều sự chú ý, ngoài ra còn có sự xuất hiện của 1 người khác là Job. Robert (người thừa nhận đã lái thuyền dù không biết lái và khiến nữ diễn viên rơi sông) mang 1 bó hoa lớn tới dự lễ tưởng niệm và tiến tới nói chuyện với mẹ nữ diễn viên. Por đi tới chào hỏi mọi người còn Job có phần lặng lẽ hơn.
Trong buổi lễ tang, nhân vật gây phẫn nộ nhất không ai khác chính là mẹ của nữ diễn viên - bà Panida Siriyudthayothin. Sau khi tiến hành 1 số thủ tục, bà Panida ngồi nghỉ trong 1 căn phòng. Tuy nhiên, được một lát, các phóng viên đã ghi lại được khoảnh khắc bà bỏ khẩu trang ra và nở nụ cười rạng rỡ trong tang lễ của con gái.
Không dừng lại tại đó, bà Panida tiếp tục gây phẫn nộ hơn nữa khi đặt hai thùng nhận tiền hỗ trợ tại tang lễ con gái. Thùng bên trái là hỗ trợ tang lễ, thùng bên phải là hỗ trợ gia đình. Nhà quản lý quyền lực A Suppachai - người đứng ra lo liệu tang lễ cho biết, anh không hề kêu gọi mọi người hỗ trợ bất cứ khoản nào cả.
Về phía Bird - bạn trai của Tangmo, anh liên tục chắp tay cảm ơn phóng viên đã tới tham dự. Anh lặng lẽ bày tỏ thời gian anh nhớ bạn gái rất nhiều, tâm trạng buồn bã, ngày nào cũng khóc vì thương Tangmo. Bird chia sẻ mình vẫn chưa vượt qua cú sốc quá lớn này.
Tang lễ sẽ được tiếp tục diễn ra từ hôm nay đến ngày 13/3.