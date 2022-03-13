Khí chất kiều diễm, thanh lịch của Tôn Lệ ở độ tuổi tứ tuần khiến dân tình 'không rời mắt'

Sao quốc tế 13/03/2022 16:30

Tôn Lệ khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ bởi nhan sắc gần như không bị thời gian tàn phá trong bộ ảnh chụp cho tạp chí số tháng 3/2022.

Tôn Lệ sinh năm 1982, là một trong những sao nữ thực lực trong mảng truyền hình của làng giải trí Hoa ngữ. Cô từng giành được 3 giải truyền hình lớn nhất tại Trung Quốc là Phi Thiên, Bạch Ngọc Lan và Kim Ưng. Nhắc đến Tôn Lệ, khán giả Việt Nam sẽ nghĩ ngay tới những bộ phim cô từng tham gia như Bến Thượng Hải, Mật Ngọt, Chân Hoàn Truyện, Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn... 

Tuy nhiên, đến khi góp mặt trong dự án "Chân Hoàn Truyện" của đạo diễn Trịnh Hiểu Long, tên tuổi của cô mới chính thức vụt sáng trong làng giải trí Hoa ngữ. Cho đến bây giờ, khán giả vẫn rất ấn tượng với nữ diễn viên đã thể hiện quá thành công khi xây dựng được một Chân Hoàn từ an phận thủ thường, yếu đuối cho đến máu lạnh, tàn nhẫn, và thâm sâu khó lường.

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Vai nữ chính trong Chân Hoàn Truyện đã giúp Tôn Lệ trở thành 'nhất tỷ' của mảng phim truyền hình ở Trung Quốc - Ảnh: Internet
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Tôn Lệ sang chảnh ở độ tuổi 40 - Ảnh: Internet

Mới đây, Tôn Lệ khiến cư dân mạng không khỏi rời mắt trước bộ ảnh chụp cho tạp chí số tháng 3/2022. Cô mang đến hình ảnh lạ mắt, vừa quý phái cũng đầy quyến rũ trong kiểu tóc ngắn. Nữ diễn viên không chọn trang phục có màu sắc rực rỡ, thay vào đó là những gam màu tối để tôn lên làn da mịn màng. Ngoài ra, kiểu váy suông dài khoe bờ vai ngọc ngà của cô nàng. 

Nhan sắc của cô dường như chưa bao giờ thay đổi, vẻ trẻ trung cùng làn da căng mịn đẹp không tì vết. Biểu cảm sinh động, hút ống kính, Tôn Lệ càng "ghi điểm" cư dân mạng hơn.

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Khí chất kiều diễm của bà xã Đặng Siêu - Ảnh: Internet

Về đời tư, Tôn Lệ xây dựng gia đình với nam tài tử Đặng Siêu. Cả hai bén duyên cùng nhau qua dự án truyền hình "Hạnh Phúc Như Hoa". Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Đặng Siêu đã bị Tôn Lệ thu hút bởi sự xinh đẹp, thông minh và tính cách đầy thú vị của cô nàng. Tuy nhiên, do sinh ra và lớn lên trong gia đình không mấy trọn vẹn, ba bỏ đi từ lúc nhỏ, nên nữ diễn viên không có niềm tin vào hôn nhân và nhiều lần ngó lơ sự theo đuổi của Đặng Siêu.

Hiện tại, tổ ấm nhỏ của 2 người là điều mà công chúng vô cùng ái mộ. Cặp đôi luôn nằm trong top những "cặp đôi vàng" của làng giải trí Hoa ngữ.

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