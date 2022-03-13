Ảnh hiếm của Vương Phi gây bão, hỏi sao Tạ Đình Phong nhớ mãi không quên

Vương Phi là ngôi sao hạng A của xứ cảng thơm có cuộc sống kín đáo nhất nhì showbiz. Cô hiếm khi nhận lời tham gia chương trình truyền hình. Suốt 7 năm qua, cô càng hiếm khi lộ diện ở nơi công cộng. Bởi thế những hình ảnh đời thường của thiên hậu trở thành "hàng hiếm" với công chúng và truyền thông.

Vào ngày 12/3, trang Sohu đã đăng tải hình ảnh "sốt xình xịch" của Vương Phi. Ở tuổi 52 tuổi, Vương Phi khiến hội chị em xỉu dọc xỉu ngang nhờ gương mặt trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, visual hack tuổi thần sầu tựa gái đôi mươi. Không chỉ vậy, nàng thiên hậu còn sở hữu làn da căng mịn, đẹp không tì vết. Nhìn nhan sắc tuổi ngoại ngũ tuần này của người yêu Tạ Đình Phong, dân tình mới hiểu vì nam ca sĩ mê mệt đàn chị tới hơn 2 thập kỷ, bỏ cả vợ con.