Ảnh hiếm của Vương Phi gây bão, hỏi sao Tạ Đình Phong nhớ mãi không quên

Sao quốc tế 13/03/2022 14:11

Nhan sắc ở thì hiện tại của Vương Phi thật khiến ai nấy phải ngỡ ngàng.

Vương Phi là ngôi sao hạng A của xứ cảng thơm có cuộc sống kín đáo nhất nhì showbiz. Cô hiếm khi nhận lời tham gia chương trình truyền hình. Suốt 7 năm qua, cô càng hiếm khi lộ diện ở nơi công cộng. Bởi thế những hình ảnh đời thường của thiên hậu trở thành "hàng hiếm" với công chúng và truyền thông.

Vào ngày 12/3, trang Sohu đã đăng tải hình ảnh "sốt xình xịch" của Vương Phi. Ở tuổi 52 tuổi, Vương Phi khiến hội chị em xỉu dọc xỉu ngang nhờ gương mặt trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, visual hack tuổi thần sầu tựa gái đôi mươi. Không chỉ vậy, nàng thiên hậu còn sở hữu làn da căng mịn, đẹp không tì vết. Nhìn nhan sắc tuổi ngoại ngũ tuần này của người yêu Tạ Đình Phong, dân tình mới hiểu vì nam ca sĩ mê mệt đàn chị tới hơn 2 thập kỷ, bỏ cả vợ con.

Ảnh hiếm của Vương Phi gây bão, hỏi sao Tạ Đình Phong nhớ mãi không quên - Ảnh 1
Ảnh hiếm của Vương Phi gây bão, hỏi sao Tạ Đình Phong nhớ mãi không quên - Ảnh 2 

Ảnh hiếm của Vương Phi gây bão, hỏi sao Tạ Đình Phong nhớ mãi không quên - Ảnh 3

Vương Phi gây bất ngờ với nhan sắc lão hóa ngược ở tuổi ngũ tuần 

Điều này cũng không quá khó hiểu. Ngay từ lúc mới bước chân vào làng giải trí, Vương Phi đã luôn nổi bật nhờ gương mặt hài hoà, thanh tú, khí chất sang chảnh. Cùng với giọng hát trời phú, người đẹp họ Vương "đốn gục" trái tim hàng triệu người hâm mộ.

Ảnh hiếm của Vương Phi gây bão, hỏi sao Tạ Đình Phong nhớ mãi không quên - Ảnh 4
Ảnh hiếm của Vương Phi gây bão, hỏi sao Tạ Đình Phong nhớ mãi không quên - Ảnh 5
Ảnh hiếm của Vương Phi gây bão, hỏi sao Tạ Đình Phong nhớ mãi không quên - Ảnh 6 

Ảnh hiếm của Vương Phi gây bão, hỏi sao Tạ Đình Phong nhớ mãi không quên - Ảnh 7

Nhan sắc thời trẻ của Vương Phi đúng không phải dạng vừa

 

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