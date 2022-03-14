Tiêu Chiến bất ngờ cầu hôn Dương Tử mừng phim lên sóng ?

Sau 2 năm dài trì hoãn, dự án ngôn tình Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn do Tiêu Chiến - Dương Tử đóng chính đã chốt được ngày lên sóng chính thức. Điều này khiến các fan của cả hai vô cùng vui mừng. Bộ phim còn tung luôn cả trailer cuối cùng để chúc mừng. Đáng chú ý nhất là nhữngcảnh lãng mạn hết cỡ của cặp đôi chính càng khiến các mọt phim phải rần rần.

Trong đoạn trailer dài hơn 1 phút 45 giây, Tiêu Chiến và Dương Tử đã trao nhau nhiều cử chỉ vô cùng thân mật, khắc họa mối quan hệ đáng yêu của anh chàng bác sĩ điển trai Cố Ngụy và nữ sinh viên hậu đậu Lâm Chi Hiệu. Cặp đôi đi từ xuất phát điểm là thân phận bác sĩ - con của bệnh nhân đến bạn bè, rồi dần chuyển sang yêu đương. Hành trình dài này đủ khiến các fan lót dép hóng để chờ đẩy thuyền. Không chỉ thế, đoạn cuối trailer còn có cảnh Tiêu Chiến đã quỳ xuống cầu hôn Dương Tử. Khỏi nói cũng biết con dân lụi tim đến cỡ nào.