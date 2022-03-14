Tiêu Chiến bất ngờ cầu hôn Dương Tử mừng phim lên sóng ?

Sao quốc tế 14/03/2022 17:10

Hành động của Tiêu Chiến dành cho Dương Tử trong phim mới khiến các fan cực phấn khích.

Sau 2 năm dài trì hoãn, dự án ngôn tình Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn do Tiêu Chiến - Dương Tử đóng chính đã chốt được ngày lên sóng chính thức. Điều này khiến các fan của cả hai vô cùng vui mừng. Bộ phim còn tung luôn cả trailer cuối cùng để chúc mừng. Đáng chú ý nhất là nhữngcảnh lãng mạn hết cỡ của cặp đôi chính càng khiến các mọt phim phải rần rần.

Trong đoạn trailer dài hơn 1 phút 45 giây, Tiêu Chiến và Dương Tử đã trao nhau nhiều cử chỉ vô cùng thân mật, khắc họa mối quan hệ đáng yêu của anh chàng bác sĩ điển trai Cố Ngụy và nữ sinh viên hậu đậu Lâm Chi Hiệu. Cặp đôi đi từ xuất phát điểm là thân phận bác sĩ - con của bệnh nhân đến bạn bè, rồi dần chuyển sang yêu đương. Hành trình dài này đủ khiến các fan lót dép hóng để chờ đẩy thuyền. Không chỉ thế, đoạn cuối trailer còn có cảnh Tiêu Chiến đã quỳ xuống cầu hôn Dương Tử. Khỏi nói cũng biết con dân lụi tim đến cỡ nào.

Tiêu Chiến bất ngờ cầu hôn Dương Tử mừng phim lên sóng ? - Ảnh 1

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Tiêu Chiến và Dương Tử đã ấn định ngày lên sóng

Tiêu Chiến bất ngờ cầu hôn Dương Tử mừng phim lên sóng ? - Ảnh 2
Tiêu Chiến bất ngờ cầu hôn Dương Tử mừng phim lên sóng ? - Ảnh 3

Tiêu Chiến bất ngờ cầu hôn Dương Tử mừng phim lên sóng ? - Ảnh 4

Hình ảnh ngọt lịm của cả hai trên phim

Tiêu Chiến bất ngờ cầu hôn Dương Tử mừng phim lên sóng ? - Ảnh 5

Tiêu Chiến bất ngờ cầu hôn Dương Tử mừng phim lên sóng ? - Ảnh 6

Fan của cả hai đang rất nóng lòng chờ phim ra

Hiện tại, cư dân mạng vẫn chưa dám tin Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đã thật sự ấn định ngày lên sóng, chứ không còn hứa lèo nữa. Trước đó bộ phim đã bị gỡ khỏi lịch chiếu hè 2021 vì vướng phải kiểm duyệt. Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn CHÍNH THỨC LÊN SÓNG từ ngày 15/3/2022 tới đây.

Rộ tin Angelababy được đại gia săn đón, yêu chiều hơn cả Huỳnh Hiểu Minh

Rộ tin Angelababy được đại gia săn đón, yêu chiều hơn cả Huỳnh Hiểu Minh

Angela Baby nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhân vật đình đám.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Tiêu Chiến diễn viên Dương Tử diễn viên Tiêu Chiến Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin Angelababy được đại gia săn đón, yêu chiều hơn cả Huỳnh Hiểu Minh

Rộ tin Angelababy được đại gia săn đón, yêu chiều hơn cả Huỳnh Hiểu Minh

Trước hôn lễ thế kỉ, tài tử Hyun Bin tung ảnh chứng minh đẳng cấp nhan sắc nam thần khiến bao chị em rung động

Trước hôn lễ thế kỉ, tài tử Hyun Bin tung ảnh chứng minh đẳng cấp nhan sắc nam thần khiến bao chị em rung động

Jisoo (BLACKPINK) rạng rỡ trong bộ ảnh mới, khoe visual 'tươi hết nấc' khiến fan 'rụng tim'

Jisoo (BLACKPINK) rạng rỡ trong bộ ảnh mới, khoe visual 'tươi hết nấc' khiến fan 'rụng tim'

Moon Geun Young để lộ sẹo phẫu thuật dọc trên cánh tay, đang phục hồi sức khỏe hậu mắc bệnh hiếm gặp

Moon Geun Young để lộ sẹo phẫu thuật dọc trên cánh tay, đang phục hồi sức khỏe hậu mắc bệnh hiếm gặp

Lee Sun Bin ngại ngùng khi nghe nhắc về chuyện kết hôn với bạn trai 'Hoàng tử châu Á' Lee Kwang Soo

Lee Sun Bin ngại ngùng khi nghe nhắc về chuyện kết hôn với bạn trai 'Hoàng tử châu Á' Lee Kwang Soo

2 năm hậu scandal bắt nạt, cựu trưởng nhóm AOA Jimin tươi tắn, khoe khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè

2 năm hậu scandal bắt nạt, cựu trưởng nhóm AOA Jimin tươi tắn, khoe khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào