2 bà mẹ đơn thân hot nhất Cbiz ngày càng xinh đẹp, quyến rũ

Angela Baby và Triệu Lệ Dĩnh là 2 mĩ nhân độc thân dốc sức và dồn thời gian cho công việc sau khi đổ vỡ hôn nhân.

Vào ngày 12/3, trang Sohu không hẹn mà đưa tin hình ảnh trên phim trường của 2 mĩ nhân đang hot nhất nhì xứ Trung: Triệu Lệ Dĩnh và Angela Baby. Một người vừa tham gia lễ đóng máy, một người vẫn miệt mài đóng phim. Cả hai sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Triệu Lệ Dĩnh đang miệt mài trên phim trường Dã Man Sinh Trưởng. Cô khiến fan "đổ ầm ầm" vì vẻ đẹp ngọt ngào, đằm thắm. Dù tạo hình trong phim mới có sự trưởng thành chín chắn nhưng cô vẫn không đánh mất sự dễ thương và đáng yêu.

Nhan sắc cực phẩm của Dĩnh tỷ

Còn Angela Baby cũng nổi bần bật ở phim mới. Đây là những hình ảnh hiếm hoi của bà mẹ một con này sau scandal bị cách ly sau khi hẹn hò với đại gia ở Thượng Hải. Vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh nở nụ cười tươi rói sau khi thấy ống kính của fan hướng về phía mình. Tuy nhiên sau đó cô tỏ ra khá trầm ngâm.

Angela Baby cũng cực nổi bật ở phim trường

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