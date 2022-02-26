Con trai Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh được khen ngợi vì làm được điều này

Hậu ly hôn, Anglea Baby vẫn luôn tranh thủ thời gian rảnh để ở bên cạnh và chăm sóc con trai Bọt Biển Nhỏ.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Angela Baby đã ngay lập tức trở lại công việc. Thế nhưng, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn tranh thủ thời gian rảnh để ở bên cạnh và chăm sóc con trai Bọt Biển Nhỏ.

Cách đây không lâu, sau khi kết thúc công việc vào lúc đêm muộn, nữ diễn viên đã lập tức đưa con trai nhỏ tới cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt. Con trai của cô được khen là khá trưởng thành và hiểu chuyện khi tự động lên xe mà không cần sự giúp đỡ của mẹ hay nhân viên.

Angela Baby đi chơi cùng con trai Bọt Biển Nhỏ - Ảnh: Internet

Bé Bọt Biển Nhỏ nhận được nhiều lời khen khi tự động lên xe mà không cần sự giúp đỡ của mẹ - Ảnh: Internet

Bé Bọt Biển Nhỏ hiện đã 5 tuổi, ngày càng đáng yêu. Cậu bé và mẹ cũng vui vẻ trò chuyện suốt cả đường đi. Do đó, Angela Baby được cư dân mạng khen ngợi vì luôn dành thời gian để bầu bạn và chăm sóc con trai. Dù công việc vô cùng bận rộn, thường đi công tác ở nhiều nơi nhưng nữ diễn viên luôn cố gắng đưa con trai đi cùng để tiện chăm sóc.

Cặp đôi chính thức 'đường ai nấy đi' vào tháng 1/2022 - Ảnh: Internet

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã chính thức ly hôn vào tháng 1/2022. Cả hai cùng đưa thông báo sẽ cùng nhau nuôi nấng và chăm sóc con trai, đồng thời thoả thuận quy tắc "3 không" bao gồm không tranh giành tài sản, không giành quyền nuôi con hay tung tin nói xấu đối phương.

Bên cạnh đó, sau tuyên bố ly hôn, nhiều cư dân mạng nhanh chóng tìm hiểu về mối quan hệ kinh tế sau ly hôn của cặp đối này. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, hai người đều không có bất cứ ràng buộc kinh tế nào. Theo đó, 48 công ty có liên quan đến Huỳnh Hiểu Minh và 3 công ty mà Angela Baby có dính tới, nay đã không còn tồn tại bất cứ một mối liên hệ nào.

Hậu ly hôn giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby: Liệu có đúng như những lời đồn? Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 6 năm của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh luôn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-angela-baby-va-huynh-hieu-minh-duoc-khen-ngoi-vi-lam-duoc-dieu-nay-452197.html