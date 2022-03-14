Những sao nữ đình đám nhất Hoa ngữ khởi động 'đường đua' phim cổ trang trong năm 2022

Truyền thông xứ Trung đưa tin, Dương Mịch được xác định là mảnh ghép đầu tiên của dự án phim cấp S - "Kiều tàng", chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả "Thượng Cuồng Gia Cuồng". Do đó, khán giả rất kỳ vọng khi nữ diễn viên đảm nhận vai Liễu Miên Đường lần này.

Hiện tại, truyền thông mới chỉ đưa tin Dương Mịch vào vai nữ chính Kiều Tàng, nam chính chưa chốt. Theo đồn đoán của cư dân mạng thì người được chọn có thể là Tăng Thuấn Hy. "Kiều tàng" là bộ phim truyền hình xoay quanh câu chuyện về Nhiếp Chính Vương và nương tử của hắn. Chuyện kể rằng, sau đại bệnh, Miên Đường hoàn toàn quên mất mọi chuyện sau khi xuất giá. Cũng may bên cạnh nàng còn có một trượng phu dung mạo như tiên, tính cách ôn hòa, thiện lương, không rời không bỏ khi nàng đau ốm, cho dù có tán gia bại sản cũng phải giúp nàng chữa bệnh.

"Dữ Phượng Hành" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương. Việc chọn Triệu Lệ Dĩnh cho nhân vật Thẩm Ly là rất sáng suốt bởi cô cũng từng có kinh nghiệm phong phú cho thể loại huyền huyễn này. Bên cạnh đó, tiểu hoa đán 8x này từng thành công với tác phẩm "Hoa Thiên Cốt" nên chắc chắn diễn xuất của cô nàng sẽ bức phá và nổi trội hơn.

Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung chính xoay xung quanh nữ tướng ma giới Thẩm Ly bị ép gả cho kẻ nổi tiếng háo sắc. Trên đường bỏ trốn, nàng bị thương nặng và may mắn được một người phàm tên Hành Vân mang về chăm sóc. Tuy nhiên vì thân phận khác biệt nên cuối cùng 2 người phải chia xa nhau.

Lưu Thi Thi - Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

"Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" là bộ phim được chuyển thể từ hoạt hình, kể về hành trình phiêu lưu của nàng tiểu hồ yêu bánh bèo vô dụng. Nữ chính được xác định là Lưu Thi Thi bởi cô có khí chất và ngoại hình khá phù hợp với nhân vật.

Nam chính của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương chưa được chốt nhưng cư dân mạng đã đề cử nhiều cái tên đình đám như La Vân Hi, Cung Tuấn, Thành Nghị... Chỉ cần họ có ngoại hình tương xứng với nữ chính thì phim được kỳ vọng sẽ rất hấp dẫn.

Dương Tử - Trường Tương Tư

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đồng Hoa và được kỳ vọng rất nhiều. Nữ diễn viên Dương Tử từng được yêu thích sau thành công của "Hương Mật Tựa Sương Khói" nên bộ phim mới này chắc hẳn sẽ không làm khó cô.

Nam chính được đồn đoán nhiều nhất là Trương Vãn Ý. Nếu Dương Tử và Trương Vãn Ý hợp tác, Đồng Hoa chắp bút kịch bản thì khả năng cao Trường Tương Tư sẽ là một bộ phim ăn khách nhất trong 4 phim khởi quay trong năm nay.