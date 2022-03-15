Đó là vào năm 2015, khi tham gia vào bộ phim Yêu Em Vô Điều Kiện, Giang Tổ Bình vô tình bị bạn diễn là Quách Tử Can tát tới chấn thương não và tổn thương màng nhĩ trong một cảnh quay kịch tính trong phim. Người đẹp đã phải mất tới 1 năm để sang Singapore điều trị nhưng đau đớn thay, vết thương này sẽ đeo bám Giang Tổ Bình suốt phần đời còn lại.

Giang Tổ Bình được khán giả biết đến nhờ vai diễn Ngân Tâm trong Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp, khuôn mặt khả ái và lối diễn xuất tự nhiên. Khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao thì một tai nạn tai hại ập đến khi Giang Tổ Bình tham gia đóng phim đã khiến mọi thứ của cô phải khựng lại.

Cô bị bạn diễn đánh đến chấn thương màng nhĩ

Công chúng lẫn truyền thông xót xa cho Giang Tổ Bình bao nhiêu thì càng phẫn nộ trước thái độ của kẻ đã gây ra chấn thương cho cô bấy nhiêu Quách Tử Can dù gửi lời xin lỗi tới Giang Tổ Bình nhưng lại không đủ chân thành, thậm chí còn không bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.

Quách Tử Can tỏ ra bình thản dù gây ra thương tích nặng nề cho Giang Tổ Bình

Kể từ sau tai nạn đó, Giang Tổ Bình vẫn cố gắng hoạt động nghệ thuật, song số tác phẩm cô tham gia đã giảm đi đáng kể. Nữ diễn viên cũng trở nên thận trọng hơn mỗi khi đóng phim bởi nỗi lo thường trực rằng tai nạn năm xưa sẽ lại xảy ra.

Được biết, Giang Tổ Bình sinh ra trong một gia đình trung lưu. Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất. Đến khi lớn lên, với đam mê và sự ủng hộ của gia đình, cô dự tuyển vào trường Đại học thực nghiệm kịch nghệ Quốc Quang - một trong những lò đào tạo diễn viên nổi tiếng nhất Đài Loan. Trong suốt quá trình học tập, để trau dồi kinh nghiệm, cô nhận thêm các công việc như làm mẫu ảnh hay đóng trong các sản phẩm âm nhạc.

Sau khi tốt nghiệp, Giang Tổ Bình gia nhập ngay vào làng giải trí phim ảnh Hoa ngữ, tuy ban đầu chỉ được giao những vai diễn siêu phụ nhưng cô không hề chùn bước. Dần dần nữ diễn viên cũng thu hút sự chú ý của các đạo diễn và chính thức nổi danh vào năm 19 tuổi khi đóng vai Ngân Tâm trong tác phẩm kinh điển Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.

Sở hữu vẻ đẹp lai giữa Lâm Thanh Hà và Phan Nghi Quân, lại có nét tương tự như ngôi sao Nhật Bản Ryoko Hirosue nên con đường diễn xuất của Giang Tổ Bình dường như chẳng có chông gai gì nếu không nói là quá thuận lợi. Cô trở thành gương mặt quen thuộc với cả khán giả xứ Trung và Việt Nam qua loạt phim ăn khách như Công Chúa Hoài Ngọc, Phong Vân, Đời Sống Chợ Đêm, Ngàn Vàng Tiểu Thư, Khi Người Ta Yêu, Đại Thời Đại…

Có một khoảng thời gian dài, Giang Tổ Bình vắng bóng trên màn ảnh nhỏ để tập trung điều dưỡng. Gần đây, cô đã bắt đầu hoạt động nghệ thuật trở lại, tuy danh tiếng năm xưa đã không còn nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc vạn người mê, có thể chặt đẹp hàng loạt đàn em. Ở tuổi U40, cô luôn vui vẻ, thậm chí là người bày trò nghịch ngợm với đồng nghiệp. Khi được hỏi về lý do đến giờ chưa lập gia đình, cô chia sẻ mình từng trải qua 4 mối tình nhưng có tới 3 người bạn trai nói với cô rằng, ban đầu gặp họ có cảm giác “giật điện” nhưng sau một thời gian yêu nhau lại thấy chỉ có thể làm “huynh đệ”.