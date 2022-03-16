Hậu trốn thuế, Đặng Luân có nguy cơ bị 'xóa sổ' khỏi những bộ phim đã tham gia

Sao quốc tế 16/03/2022 10:51

Sau thông tin trốn thuế của Đặng Luân, cư dân mạng đang ráo riết rà soát lại danh sách các bộ phim mà nam diễn viên tham gia.

Đặng Luân hiện là tâm điểm chú ý của làng giải trí khi Cục thuế thành phố Thượng Hải công bố kết quả điều tra nam diễn viên, xác định anh khai gian các mức thu nhập trong năm 2019-2020, trốn khoản tiền hơn 47,6 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, nam diễn viên còn nộp thiếu khoản thuế thu nhập cá nhân gần 14 triệu nhân dân tệ. Tài tử bị yêu cầu nộp thuế, nộp phạt tổng số tiền 106 triệu nhân dân tệ.

Sau khi tin tức trốn thuế "nổ ra", tài khoản Weibo của Đặng Luân và tài khoản Weibo công ty quản lý Đặng Luân bị xóa sổ ngay sau đó. Tài khoản Douyin của anh cũng bị khóa vì "vi phạm nội quy mạng xã hội". Ngoài ra, người hâm mộ của Đặng Luân dần "thoát fan" và các fanpage không còn tồn tại. Ngoài ra, nam diễn viên lần lượt mất dần các hợp đồng quảng cáo, trong đó có hợp đồng với L'Oréal, Viomi cùng nhiều thương hiệu đồ ăn, trò chơi điện tử, trang sức...

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Đặng Luân hiện đang là tâm điểm trong làng giải trí sau thông tin trốn thuế - Ảnh: Internet

Mới đây, bộ phim "Hương Mật Tựa Khói Sương", "Nghìn lẻ một đêm", "Âm dương sư" đã thẳng tay loại thẳng cái tên Đặng Luân ra khỏi dàn diễn viên tham gia. Đây là những bộ phim đã có động thái sau sự việc trốn thuế của nam diễn viên. 

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Cái bộ phim lần lượt loại tên Đặng Luân ra khỏi dàn diễn viên - Ảnh: Ảnh chụp màn hình

Nhiều khán giả cho rằng những bộ phim của Đặng Luân từng tham gia cũng lần lượt đứng trước nguy cơ bị "xóa sổ" khỏi không gian mạng như: Sở Kiều Truyện (Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân), Nghìn lẻ một đêm (Địch Lệ Nhiệt Ba), Bởi vì gặp em (Tôn Di), Người bạn chân thật của tôi (Angelababy, Chu Nhất Long), Mười lăm năm chờ đợi chim di trú (Trương Nhược Quân), Cố lên cậu là giỏi nhất (Mã Tư Thuần), Âm Dương Sư Tình Nhã Tập (Triệu Hựu Đình),... Và những chương trình truyền hình như Làm mới Cố Cung, Trốn thoát khỏi mật thất, Đại Trinh Thám,... cũng sẽ lận đận hậu lùm xùm trốn thuế này.

Chưa dừng lại ở đó, những bộ phim đang chờ được phát sóng như "Dạ Lữ Nhân", đóng cùng với nữ diễn viên Nghê Ni cũng đứng trước nguy cơ "cấm sóng" trên màn ảnh.

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Đặng Luân đối mặt với nguy cơ bị 'phong sát' trong tương lai - Ảnh: Internet

Hiện tại, anh đang có không ít dự án phim sắp ra mắt. Tuy nhiên, hành vi trốn thuế rất có thể khiến phim của anh "đắp chiếu" hoặc không thể lên sóng. Điều này rất có thể Đặng Luân ngoài việc nộp phạt hành vi trốn thuế còn phải bồi thường tổn thất cho các phim mà anh tham gia bị ảnh hưởng, dẫn đến không thể phát sóng.

Trong vài năm tới, tài tử khó có cơ hội hoạt động ở làng giải trí, do năm 2021, Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc cấm sóng những người vi phạm pháp luật. Các sản phẩm nghệ thuật có sự tham gia của nghệ sĩ vi phạm cũng không được phép phát hành.

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