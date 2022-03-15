Đặng Luân bị 'bóc trần' về việc trốn thuế, tổng số tiền nộp phạt là 106 triệu nhân dân tệ

Vào chiều ngày 15/3, Tân Hoa Xã đưa tin, Đặng Luân trốn thuế và tổng số tiền bị phạt là 106 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 380 tỷ đồng.

Theo Tân Hoa Xã đưa tin, dựa trên các manh mối trong việc giám sát và phân tích dữ liệu về thuế, Cục thuế thành phố Thượng Hải phát hiện ra Đặng Luân bị nghi ngờ có hành vi trốn thuế. Sau khi điều tra phát hiện trong thời kỳ từ năm 2019 đến năm 2020 đã có hành vi thay đổi bản chất thu nhập thông qua những nghiệp vụ kinh doanh hư cấu, kê khai giả, trốn thuế thu nhập cá nhân khoản tiền là 47,6582 triệu nhân dân tệ, nộp thiếu những khoản thuế khác là 13,9932 triệu nhân dân tệ.

Đặng Luân trốn thuế - Ảnh: Internet Tân Hoa Xã đưa tin Đặng Luân trốn thuế, bị phạt 106 triệu nhân dân tế - Ảnh: chụp màn hình

Trong quá trình thanh tra, Đặng Luân đã tích cực phối hợp cũng như chủ động đóng 44,5503 triệu nhân dân tệ thuế bổ sung đồng thời chủ động khai báo các sai phạm về thuế mà cơ quan thuế chưa nắm được. Tổng hợp theo các luật và quy định có liên quan và theo quy định xử phạt hành chính của ngành thuế Thượng Hải, Đặng Luân phải nộp bổ sung tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt, tổng số tiền là 106 triệu nhân dân tệ.

Sau khi sự việc được công bố, từ khóa "Đặng Luân trốn thuế, bị phạt 106 triệu nhân dân tệ" đã lọt bảng xếp hạng tìm kiếm No.1 cả bảng chung và bảng giải trí trên Weibo. Điều này đã khiến cư dân mạng "dậy sóng", nhiều người còn cho rằng tương lai của nam diễn viên nổi tiếng này sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí có thể "bay màu" sự nghiệp như Phạm Băng Băng tại làng giải trí Hoa ngữ.

No.1 hot search (bạo đỏ), bảng chung - Ảnh: Chụp màn hình No.1 hot search bảng giải trí - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, sau khi tin tức trốn thuế "nổ ra", thương hiệu đồ gia dụng Viomi đã hủy hợp đồng với Đặng Luân dù thương hiệu này mới công bố anh là người đại diện cách đây 2 tiếng trước.

Đặng Luân sinh năm 1992 đang là cái tên đắt giá của showbiz Hoa ngữ. Tên tuổi của anh được khán giả Châu Á biết đến rộng rãi hơn khi đảm nhận vai Hoả Thần Húc Phượng trong bộ phim truyền hình đình đám "Hương mật tựa khói sương".