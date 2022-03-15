Đặng Luân thừa nhận hành vi trốn thuế, 'đối mặt' với nguy cơ sự nghiệp 'bay màu' khỏi Cbiz

Sau khi thông tin Đặng Luân trốn thuế "bùng nổ" mạng xã hội, nam diễn viên đã đăng tải thư xin lỗi, thừa nhận hành vi trốn thuế. Đồng thời, nam diễn viên của "Hương mật tựa khói sương" hứa sẽ làm việc chăm chỉ và cống hiến hơn trong làng giải trí Hoa ngữ trong tương lai.

Nam diễn viên xin lỗi: "Trong quá trình phối hợp với lần điều tra này của cơ quan thuế, tôi đã nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận sâu sắc lỗi sai của mình, tôi chấp nhận mọi quyết định của cơ quan thuế, tôi tình nguyện nhận mọi hậu quả và trách nhiệm liên quan, đồng thời sẽ trước sau như một cố gắng làm việc, xin gửi lời xin lỗi sâu sắc khi đã chiếm dụng tài nguyên công cộng trước tình hình dịch bệnh".

Đặng Luân đã viết thư xin lỗi, thừa nhận hành vi trốn thuế của mình - Ảnh: Internet

Trước đó, theo thông tin từ Tân Hoa Xã, Phòng Thanh tra của Cục Thuế Thượng Hải đã nghi ngờ rằng Đặng Luân đang trốn thuế số tiền 106 triệu tệ (tương đương hơn 380 tỷ đồng). Sau khi tiến hành điều tra, từ năm 2019 đến 2020, nam diễn viên đã có hành vi khai man và trốn thuế. Anh chàng đã chuyển đổi bản chất thu nhập từ các doanh nghiệp ảo, để trốn thuế thu nhập cá nhân là 47,6582 triệu NDT (khoảng 171 tỷ đồng) và chỉ nộp13,9932 triệu NDT (khoảng 50 tỷ đồng). Trong quá trình bị thanh tra thuế, Đặng Luân rất phối hợp và chủ động nhận sai. Anh chàng đã phải nộp một khoản phí chậm trễ với tổng số tiền là 106 triệu NDT (khoảng 380 tỷ đồng).

Tân Hoa Xã đưa tin Đặng Luân trốn thuế, bị phạt 106 triệu nhân dân tế - Ảnh: chụp màn hình

Hiện tại, sau vụ việc trốn thuế này, Đặng Luân đang phải "đối mặt" với việc các nhãn hàng, thương hiệu hủy hợp đồng, xóa hoặc ẩn các hoạt động hợp tác với nam diễn viên. Bên cạnh đó, tài khoản mạng xã hội của Đặng Luân, cụ thể là Douyin và Weibo của phòng làm việc đang lần lượt "bay màu" khỏi nền tảng.

Tài khoản Douyin của nam diễn viên cũng bị cho 'bay màu' - Ảnh: Chụp màn hình

Trước Đặng Luân, Phạm Băng Băng từng bị điều tra hành vi gian lận thuế. Ngoài ra, cô còn bị cấm xuất hiện trên các phương tiện truyền hình. Vụ việc khiến danh tiếng của Phạm Băng Băng bị ảnh hưởng nặng nề. Gần 3 năm qua, người đẹp không nhận được lời mời đóng phim, các bộ phim có sự góp mặt của cô cũng bị chỉnh sửa hoặc hoãn ngày phát sóng, các nhãn hàng từ chối làm việc với "nữ hoàng giải trí" một thời của Trung Quốc. Chính vì vậy, nhiều người dự đoán rằng sự nghiệp của Đặng Luân sắp tới sẽ gặp khó khăn, thậm chí có thể bị "đá" khỏi ngành giải trí Cbiz.