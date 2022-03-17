Nhân dịp kỷ niệm 10 năm debut, EXO tổ chức fan meeting vào ngày 9/4, fan hâm mộ đợi chờ giây phút 'bùng nổ'

Nhóm nhạc EXO sẽ gặp gỡ những người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt.

Ảnh: SM Entertainment

Ngày 17/3, theo công ty quản lý SM Entertainment, EXO sẽ tổ chức sự kiện fan meeting kỷ niệm 10 năm debut tại Nhà thi đấu Jamsil, quận Songpa, Seoul lúc 17h (giờ Hàn Quốc) vào ngày 9/4.

Các thành viên Suho, Xiumin, D.O., Kai và Sehun sẽ tham gia sự kiện lần này.

Sự kiện lần này sẽ được phát sóng trực tuyến. Những người hâm mộ không thể xem hiện trường trực tiếp có thể tham gia thông qua nền tảng ‘Beyond LIVE’.

Nhóm nhạc nam đình đám nhà SM chính thức bước sang tuổi thứ 10 - Ảnh: Internet

Sau khi ra mắt vào ngày 8/4/2012, EXO đã liên tục cho ra mắt các ca khúc hit như ‘Growl’, ‘Koko Bop’, ‘Power’,... và được công nhận là một trong những nhóm nhạc tiêu biểu đại diện cho Kpop.

Album đặc biệt “DON’T FIGHT THE FEELING” được phát hành vào tháng 6 năm ngoái, đã bán được hơn 1 triệu bản và lập kỷ lục Million Seller lần thứ 6 trong sự nghiệp của EXO.

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