Soyou (cựu thành viên Sistar) - Idol “bức tường thành” về sự quyến rũ khó có thể nào đạp đổ

Soyou (cựu thành viên Sistar) đã đăng tải hình ảnh khoe thân hình đầy đặn trên Instagram cá nhân, khiến dân tình ngưỡng mộ.
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Vào ngày 18, Soyou đã đăng tải một số bức ảnh lên Instagram cá nhân và chia sẻ tình hình gần đây của mình.
Trong ảnh, Soyou đang selfie trước gương trong phòng tập. Đặc biệt, Soyou gây ngưỡng mộ với thân hình quyến rũ lộ ra qua chiếc áo bó sát. Bên cạnh đó, nữ idol cũng thu hút sự chú ý khi khoe vẻ đẹp nổi bật với bức ảnh cận mặt.
Soyou sẽ tổ chức buổi concert solo đầu tiên 'THE LIVE: NIGHT' tại Mary Hall của Đại học Sogang trong hai ngày là ngày 2/4 và 3/4.