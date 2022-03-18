“Chưa gì đã cao hơn 150 cm”… Hình ảnh lớn nhanh như thổi của “Bộ ba nhà Song Il Guk” khiến dân tình xuýt xoa

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 11, nam diễn viên Song Il Guk đã đăng tải hình ảnh chia sẻ trạng thái gần đây của bộ ba Daehan, Minguk, Manse với người hâm mộ.

Vừa tổ chức sinh nhật 11 tuổi, bộ ba Daehan, Minguk, Manse đã xác nhận và gửi lời cảm ơn đến các người hâm mộ thông qua kênh Youtube rằng: “Cảm ơn các gì đã chúc mừng sinh nhật tụi con. Tụi con yêu mọi người”.

Một cư dân mạng đã tiết lộ tình hình gần đây của sinh ba nhà Song Il Guk thông qua các trang mạng online, người này đã giới thiệu lần lượt là: “Anh cả Daehan thì nhút nhát, anh hai Minguk thì dường như khi được sinh ra đã mang gen thần tượng và cuối cùng là em út Manse người chứng nhận, đến cả đế giày thể thao cũng thời trang một cách lạnh lùng”

Bộ ba năm nay đã trở thành học sinh lớp 4 tiểu học, chiều cao được ghi nhận là Daehan cao nhất với 154cm, Minguk là 153cm và Manse là 152cm.

Song Il Guk đã kết hôn với nữ thẩm phán vào năm 2008 và sinh ra bộ ba Daehan, Minguk và Manse vào năm 2012.

Theo SBS Entertainment News

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chua-gi-da-cao-hon-150-cm-hinh-anh-lon-nhanh-nhu-thoi-cua-bo-ba-nha-song-il-guk-khien-dan-tinh-xuyt-xoa-456553.html