Jennie (Black Pink) đăng tải hình ảnh xinh đẹp như một bông hoa trắng nở trong vườn cây

Jennie (Blackpink) đã chia sẻ hình ảnh cuộc sống thường nhật của mình trên Instagram
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Jennie (Blackpink) đã chia sẻ hình ảnh cuộc sống thường nhật của mình.
Vào ngày 18/3, Jennie đã đăng tải một số bức ảnh lên Instagram cá nhân kèm dòng chú thích: "Cuối cùng thì My Jentle Garden cũng đã mở cửa".
Trong bức ảnh được chia sẻ, Jennie đang tạo dáng với bối cảnh là 'Jentle Garden'. Nữ idol nổi bật trong chiếc đầm màu trắng.
Jennie đã tạo điểm nhấn bằng đôi môi son màu đỏ. Ngoài ra, khu vườn nhẹ nhàng dễ thương nằm phía sau Jennie cũng thu hút sự chú ý.
Mặt khác, Jentle Garden là dự án hợp tác lần thứ hai giữa thương hiệu kính mắt Gentle Monster và Jennie.