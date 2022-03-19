Jisoo (BLACKPINK) cùng cô bạn thân Bona hẹn hò 'kín mặt' với phong cách thời trang giản dị nhưng đầy cuốn hút

Sao quốc tế 19/03/2022 13:47

Jisoo (BLACKPINK) và Bona (WJSN) giấu mặt khoe tình bạn lâu dài.

Vào tối 18/3, Jisoo đã đăng một bức ảnh cùng với dòng chữ "hẹn hò" trên Instagram story của mình.

Jisoo (BLACKPINK) cùng cô bạn thân Bona hẹn hò 'kín mặt' với phong cách thời trang giản dị nhưng đầy cuốn hút - Ảnh 1

(Ảnh từ Instagram story của Jisoo (BLACKPINK)

Trong bức ảnh được đăng trên story, Jisoo và Bona thể hiện thời trang giản dị trong trang phục đời thường khi kết hợp mũ lưỡi chai với quần jean. Bức ảnh selfie trước gương với vẻ tự do thoải mái và tươi tắn cho chúng ta thấy 2 cô nàng che kín mặt bằng khẩu trang, và đã đi chơi “hẹn hò” với nhau rất vui vẻ .

Jisoo đã tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình của đài JTBC 'Hoa tuyết điểm: Snowdrop' vừa kết thúc hồi tháng 1. Bona hiện đang tham gia vai diễn Go Yoo Rim - một vận động viên đấu kiếm trong bộ phim truyền hình cuối tuần "Twenty-five Twenty-six" của đài tvN.

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