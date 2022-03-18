Park Bom (2NE1) xuất hiện với ngoại hình khác lạ, CĐM 'tá hỏa' vì không còn nhận ra thần tượng năm nào

Sao quốc tế 18/03/2022 19:15

Park Bom (2NE1) thu hút sự chú ý của người hâm mộ với visual mới của mình.

Park Bom (2NE1) xuất hiện với ngoại hình khác lạ, CĐM 'tá hỏa' vì không còn nhận ra thần tượng năm nào - Ảnh 1

Park Bom đã chia sẻ một đoạn video mà cô ấy quay với các thành viên 2NE1 trên tài khoản SNS của mình vào ngày 15/3 vừa qua. Cô cũng thêm vào hashtag "2NE1 #2ne1# Flower #Flower".

Park Bom (2NE1) xuất hiện với ngoại hình khác lạ, CĐM 'tá hỏa' vì không còn nhận ra thần tượng năm nào - Ảnh 2

Trong video, chúng ta có thể thấy các thành viên 2NE1 trong bầu không khí thoải mái thân thiết với nhau. Sandara Park, CL và Gong Minji đã cùng nhau ăn mừng bài hát mới của Park Bom.

CL đã gửi những tràng pháo tay cùng với các thành viên kèm câu nói: 'Chúc mừng bài hát mới của chị được ra mắt'. Ngoại hình thay đổi của Park Bom cũng gây chú ý. Cô cho mọi người thấy một diện mạo khác đi so với trước đây.

Park Bom (2NE1) xuất hiện với ngoại hình khác lạ, CĐM 'tá hỏa' vì không còn nhận ra thần tượng năm nào - Ảnh 3

Trong khi đó, vào ngày 11/3 vừa qua, Park Bom đã cho ra mắt bài hát mới 'Flower', kết hợp  cùng MeloMance Kim Min-seok. Ngay sau khi phát hành, 'Flower' đã vươn lên dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và tiếp tục nhận nhiều sự yêu thích.

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Từ khóa:   ca sĩ Hàn Quốc 2NE1 Diện mạo hiện tại của Park Bom

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