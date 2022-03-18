Nữ phụ Hồ Ý Hoàn lăm le 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba về nhan sắc và diễn xuất trong 'Ngự giao ký'

Ngoài sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dễ gây thiện cảm, Hồ Ý Hoàn còn có diễn xuất tốt trong "Ngự giao ký".

Sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng bộ phim "Ngự Giao Ký" với phần đầu có tên là "Dữ Quân Sơ Tương Thức" của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đã ra mắt khán giả. Đảm nhiệm vai nữ chính ngự yêu sư xinh đẹp của Vạn Hoa Cốc – Kỷ Vân Hòa, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến khán giả mê mẩn với vô số tạo hình bắt mắt và kĩ năng diễn xuất được cho là tiến bộ hơn trước. Còn Nhậm Gia Luân thì vẫn giữ vững được phong độ diễn xuất của mình trong bộ phim này.

Bên cạnh đó, ngoài nam nữ chính trong bộ phim, khán giả còn chú ý đến một nữ phụ xinh đẹp. Cụ thể, người đẹp đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả chính là nữ diễn viên Hồ Ý Hoàn, đảm nhận vai Lạc Cẩm Tang.

Hồ Ý Hoàn đảm nhận vai Lạc Cẩm Tang - Ảnh: Internet

Hồ Ý hoàn đã gây ấn tượng với khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp. Sự hoạt bát, đáng yêu của nhân vật Lạc Cẩm Tang được Hồ Ý Hoàn thể hiện rất trọn vẹn. Nhiều khán giả cho rằng, ngoại hình xinh xắn, đáng yêu của nữ diễn viên sinh năm 1995 như được sinh ra để vào vai Lạc Cẩm Tang vậy.

Ngoài sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dễ gây thiện cảm, Hồ Ý Hoàn còn có diễn xuất tốt. Biểu cảm linh hoạt của cô nàng trong phim được khán giả đánh giá cao. Thậm chí, còn có ý kiến cho rằng cô nàng sẽ lấn lướt Địch Lệ Nhiệt Ba khi xuất hiện trong cùng khung hình.

Ngoài sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Hồ Ý Hoàn còn có diễn xuất tốt - Ảnh: Internet

Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1995 này từng gây ấn tượng với vai diễn Tần Dĩ Nguyệt trong phim "Hạ Tiên Sinh Lưu Luyến Không Quên". Trong phim "Ngự giao ký", cô nàng vào vai Lạc Cẩm Tang. Đây là một con linh điệp từ nhỏ được Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) cứu sống. Ở Vạn Hoa Cốc, nàng chính là người thân thiết luôn lo lắng cho Kỷ Vân Hòa. Sau này dù đối mặt với nguy hiểm nhưng Lạc Cẩm Tang vẫn luôn đặt Kỷ Vân Hòa lên hàng đầu.

Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện phờ phạc trên phim trường Hình ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

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