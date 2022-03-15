Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện phờ phạc trên phim trường

Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân nức tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, loạt ảnh mới nhất của người đẹp Tân Cương này trên phim trường " Công tố tinh anh " trông cực nhợt nhạt, kém sắc khiến cho người hâm mộ vô cùng hoang mang. Trong ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngồi ăn mì ở phim trường trong giờ giải lao. Ai nấy nhận ra sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt của nữ diễn viên. Chưa kể làn da nhợt nhạt, kém sắc để lộ cả bọng mắt. Vẻ ngoài của nữ diễn viên làm ai cũng phải lo lắng, sợ rằng nữ diễn viên đang gặp phải vấn đề gì về sức khỏe .

"Công tố tinh anh" là dự án nhận được sự kì vọng là bước chuyển mình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong sự nghiệp. Tạo hình trong phim của cô được nhận xét là khá đẹp, chững chạc nhưng không ít khán giả vẫn bày tỏ sự quan ngại về diễn xuất của nàng tiểu hoa.

Ngự giao ký của cô nàng chuẩn bị lên sóng

Vào ngày 17/3, dự án "Ngự giao ký" do Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đóng chính sẽ chính thức lên sóng. Nhiều mọt phim đang trông chờ để xem màn tái xuất của nữ diễn viên liệu có đột phá như họ mong đợi hay không. Cùng với đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được cho thấy là một nàng hoa đán cực kỳ chăm chỉ trên phim trường khi liên tục nhận phim mới và gần như luôn ở đoàn phim.

Sau bộ phim "Ngự giao ký", Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn một dự án phim cổ trang hợp tác cùng nam thần lưu lượng Cung Tuấn là "An Lạc Truyện" cũng rất được khán giả quan tâm. Có thể nói, tính đến thời điểm hiện tại thì Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là nàng hoa đán có cơ hội hợp tác cùng nhiều nam thần lưu lượng nhất nhì Cbiz, điển hình là màn kết hợp ăn ý với Dương Dương tạo nên cơn sốt "Em là niềm kiêu hãnh của anh".