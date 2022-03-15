Mẹ ruột của Phùng Thiệu Phong hé lộ nguyên nhân con trai và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn

Cư dân mạng bất ngờ và bàn tán xôn xao trước thông tin Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh "đường ai nấy đi" do chính mẹ ruột của nam diễn viên tiết lộ.

Mới đây, trang tin tức QQ đã đăng tải một bài viết hé lộ lý do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn. Cụ thể, mẹ ruột của Phùng Thiệu Phong vô cùng bức xúc khi thấy con trai cộng đồng mạng chửi mắng vô cớ. Không thể nhẫn nhịn được nữa, mẹ của nam diễn viên rơi nước mắt, nghẹn ngào nói về lý do vì sao cặp đôi nổi tiếng chia tay.

Bà cho biết, sau khi kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn bận rộn với công việc bên ngoài, lại không đồng ý sinh con thứ 2, chính vì vậy 2 vợ chồng quyết định ly hôn. Điều này có nghĩa bà Phùng có ý trách con dâu không chăm lo chuyện nhà cửa, không chịu dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Thông tin về việc mẹ Phùng Thiệu Phong tiết lộ nguyên nhân con trai ly hôn - Ảnh: QQ

Tuy nhiên, sau lời chia sẻ này, mẹ ruột của Phùng Thiệu Phong đã vấp phải sự phẫn nộ của công chúng. Nhiều cư dân mạng tỏ thái độ gay gắt và cho rằng, không thể trách Triệu Lệ Dĩnh trong cuộc hôn nhân đổ vỡ này. Nữ diễn viên còn có sự nghiệp riêng cần theo đuổi, chuyện sinh con đẻ cái cần có sự bàn bạc, thống nhất của bản thân và ông xã.

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh ly hôn với Phùng Thiệu Phong, cặp đôi dù đường ai nấy đi nhưng vẫn không chia sẻ lý do của cuộc hôn nhân tan vỡ. Chính vì vậy mà cư dân mạng luôn tung ra rất nhiều tin đồn về cặp đôi như "nhà trai" ngoại tình, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn hay thậm chí là cưới chạy bầu. Song, đến nay, cả hai vẫn giữ im lặng và tôn trọng cuộc sống riêng của đối phương.

Nguyên nhân ly hôn chính là Triệu Lệ Dĩnh không đồng ý sinh con thứ 2 - Ảnh: Internet

Hiện tại, nàng tiểu hoa đán 8x luôn tập trung cho sự nghiệp và cậu con trai Tưởng Tưởng, còn Phùng Thiệu Phong im hơi lặng tiếng hơn hẳn, ít lộ diện trước công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-ruot-cua-phung-thieu-phong-he-lo-nguyen-nhan-con-trai-va-trieu-le-dinh-ly-hon-455870.html