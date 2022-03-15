Phớt lờ mọi tin đồn về chuyện ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh rạng rỡ trở về thăm con trai

Sau thời gian dài bận rộn với việc quay phim, Triệu Lệ Dĩnh đã trở về Bắc Kinh để thăm con trai nhỏ của mình.

Cách đây không lâu, người hâm mộ đã bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh tại sân bay Cáp Nhĩ Tân. Như vậy, sau thời gian dài bận rộn với việc đóng phim, người đẹp đã trở về Bắc Kinh để thăm con trai nhỏ của mình. Xuất hiện tại sân bay, tiểu hoa đán 8x diện trang phục khá đơn giản với áo khoác lông dài, mũ lưỡi trai, xách túi hàng hiệu và đi giày thể thao năng động.

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại sân bay để về thăm con trai - Ảnh: Internet Đáng chú ý, thu hút sự chú ý của mọi người có lẽ chính là con thú nhồi bông mà Triệu Lệ Dĩnh ôm chặt trên tay không rời. Có vẻ như đây là món quà đáng yêu mà cô muốn tặng con trai sau bao ngày xa cách vì bận rộn công việc. Bên cạnh đó, khi gặp người hâm mộ, Triệu Lệ Dĩnh cũng không quên vẫy chào. Hành động này cho thấy tâm trạng của bà mẹ 1 con có vẻ khá vui vẻ vì sắp gặp được con trai.

Nữ diễn viên rạng rỡ chào fan tại sân bay - Ảnh: Internet Triệu Lệ Dĩnh vừa đóng máy phim 'Dã man sinh trưởng' - Ảnh: Internet Trước đó, một bài viết hé lộ lý do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn. Cụ thể, có lần vì đứa bé bị ốm nên vợ chồng người đẹp họ Triệu đưa con đi bệnh viện khám bệnh. Không ai ngờ rằng khi nhận được kết quả xét nghiệm, Phùng Thiệu Phong đã sững sờ khi thấy nhóm máu của con trai không cùng loại với nhóm máu của mình. Điều này đã làm nam diễn viên dấy lên nghi ngờ về quan hệ huyết thống với cậu bé, anh cho rằng vợ đã lừa dối mình nên mới đi đến quyết định ly hôn. Hiện đây đều là thông tin được báo chí và người hâm mộ đồn thổi và chia sẻ trên mạng xã hội, không ít những người hâm mộ bày tỏ mong muốn chờ đợi thông báo chính thức từ hai phía của hai diễn viên đình đám.

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