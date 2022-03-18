Cư dân mạng 'ngã ngửa' trước tạo hình 'giả trai' của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới

Sao quốc tế 18/03/2022 16:27

Khán giả đã được phen ngã ngửa trước tạo hình "siêu ngố" của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim "Ngự giao ký".

Mới đây, bộ phim "Ngự giao ký" do Địch Lệ Nhiệt BaNhậm Gia Luân đóng chính lên sóng, thu hút sự chú ý của công chúng. Sau khi lên sóng, bộ phim được đánh giá là có nhịp điệu nhanh, kỹ xảo đẹp. Tuy nhiên, tạo hình của Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân gây tranh cãi.

Trong đó, từ khóa "Nhiệt Ba để tóc ngắn trông như thiếu niên" lọt top chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội với hàng trăm triệu bình luận trái chiều. Một số khán giả nhận xét mái tóc của nữ diễn viên nhìn giả, xấu, không phù hợp với gương mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba và cũng không đem lại hiệu quả cho vai diễn.

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Tạo hình tóc ngắn bị đánh giá giả, xấu của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Cô nàng được tạo cho một kiểu tóc ngắn bù xù giống hệt con trai. Tuy tạo hình có phần khó đỡ, thế nhưng nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp nàng mỹ nữ Tân Cương vẫn nhận được vô số lời khen ngợi. Thậm chí còn có khán giả cho rằng nhân vật Kỷ Vân Hòa lúc này đẹp trai, đáng yêu chẳng kém cạnh các mỹ nam khác trong phim.

Ngoài được khen ngợi về khoản tạo hình, cô nàng còn được nhận xét đã lên tay trong diễn xuất. Nữ diễn viên gây ấn tượng với diễn xuất bằng mắt rất tốt trong phim. Có thể nói, đây là một trong những bước tiến lớn trong sự nghiệp của Nhiệt Ba.

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 chuyển thể từ tiểu thuyết Ngự giao ký của tác giả Cửu Lộc Phi Hương. Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai ngự yêu sư (người thuần hóa các loài yêu quái) tài giỏi có tên Kỷ Vân Hòa, phải lòng chàng trai người cá Trường Ý (Nhậm Gia Luân đóng). Phim được chia làm hai phần mang tên "Cùng quân lần đầu gặp gỡ" và "Đúng như cố nhân về". Hiện tại, màn kết hợp diễn xuất của hai diễn viên vẫn được công chúng ủng hộ.

Loạt ảnh 'tình bể bình' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong phim 'Ngự giao ký'

Loạt ảnh 'tình bể bình' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong phim 'Ngự giao ký'

Những hình ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân ở hậu trường phim "Ngự giao ký" đang nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

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