Cư dân mạng 'ngã ngửa' trước tạo hình 'giả trai' của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới

Mới đây, bộ phim "Ngự giao ký" do Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đóng chính lên sóng, thu hút sự chú ý của công chúng. Sau khi lên sóng, bộ phim được đánh giá là có nhịp điệu nhanh, kỹ xảo đẹp. Tuy nhiên, tạo hình của Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân gây tranh cãi.

Trong đó, từ khóa "Nhiệt Ba để tóc ngắn trông như thiếu niên" lọt top chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội với hàng trăm triệu bình luận trái chiều. Một số khán giả nhận xét mái tóc của nữ diễn viên nhìn giả, xấu, không phù hợp với gương mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba và cũng không đem lại hiệu quả cho vai diễn.