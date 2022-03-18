Nghê Ni bị phê phán vì thái độ 'thượng đẳng' khi để trợ lý cúi xuống hầu hạ

Sao quốc tế 18/03/2022 19:38

Mới đây, hành động của Nghê Ni tại trường quay khiến công chúng cảm thấy khá khó chịu.

Cách đây không lâu, trong hậu trường buổi làm việc, Nghê Ni diện một chiếc váy dài màu xanh. Trước khi bắt đầu công việc, một trợ lý của Nghê Ni đã cúi xuống để thay chiếc giày bệt bằng giày cao gót cho nữ diễn viên. Việc nữ diên viên đứng nguyên để trợ lý kia ngồi xổm xuống thay giày cho mình khiến cho công chúng không khỏi xôn xao. 

Bên cạnh đó, Nghê Ni còn liên tục ăn thứ gì đó và nhìn ngước lên trên. Nhìn dáng vẻ của Nghê Ni, nhiều người còn nhận xét rằng, dường như nữ diễn viên đã quá quen với kiểu "phục vụ" này.

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Nghê Ni liên tục ăn và để trợ lý ngồi xuống thay giày cho mình - Ảnh: Internet

Sau khi những bức ảnh được chia sẻ, cư dân mạng cảm thấy Nghê Ni đã thể hiện sự thiếu tôn trọng và trịch thượng với nhân viên, khiến công chúng bức xúc. Nhiều người cho rằng việc phớt lờ nữ trợ lý đang ngồi xổm đi giày của Nghê Ni là "thượng đẳng", thậm chí nhận định nữ diễn viên xấu tính, thiếu tôn trọng nhân viên.

Bên cạnh đó, cũng có người hâm mộ đưa ra bình luận bênh vực Nghê Ni. Họ giải thích rằng, việc diện váy dài khá bất tiện, nên Nghê Ni đã nhờ trợ lý thay giày cho mình. 

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Nữ diễn viên Nghê Ni - Ảnh: Internet

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