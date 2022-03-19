Diễn viên gạo cội Lý Thành Nho phê bình bộ phim 'Chân Hoàn Truyện' xuyên tạc lịch sử

Sao quốc tế 19/03/2022 11:19

Đạo diễn kiêm diễn viên nổi tiếng Lý Thành Nho đã gay gắt chỉ trích phim cổ trang Trung Quốc đang xuyên tạc lịch sử nhằm mục đích thương mại hóa.

Lý Thành Nho được biết đến là đạo diễn, diễn viên gạo cội của làng giải trí Hoa Ngữ. Với kinh nghiệm lâu năm, nam diễn viên luôn đưa ra những nhận xét sắc bén và chuẩn xác vô cùng. Vì vậy, rất nhiều chương trình, các bộ phim nói về lịch sử thường mời ông đến để hỗ trợ, tư vấn kiến thức. Những lời nói của Lý Thành Nho rất được người trong giới xem trọng.

Khi Lý Thành Nho lên tiếng phê bình "Chân Hoàn Truyện" đã thu hút sự chú ý, cũng như tranh luận rất lớn trong cộng đồng mạng. Ông nhận định bộ phim là tác phẩm đi ngược lại lịch sử, xuyên tạc, bịa đặt rất nghiêm trọng, và sẽ gây nhầm lẫn cho các thế hệ tương lai.

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Lý Thành Nho phê bình bộ phim 'Chân Hoàn Truyện' xuyên tạc lịch sử - Ảnh: Internet

Vị đạo diễn đã thẳng thắn đưa ra nhận định: "Chân Hoàn truyện là bộ phim có lượt xem rất cao trên mạng, lên đến tỷ lượt xem. Đây không phải vấn đề nằm ở khán giả, là do định hướng giải trí. Khán giả đang bị dẫn hướng khi xem phim truyền hình. Biên kịch của bộ phim này đã tha hoá, xuyên tạc đến mức khi cung cấp những thứ mà khán giả muốn thay vì cái khán giả cần, nhưng toàn theo hướng tiêu cực thay vì lành mạnh".

Rất nhiều lần Lý Thành Nho thẳng thừng chỉ đích danh Chân Hoàn Truyện, ông phê phán một phân cảnh trong bộ phim cung đấu được xem là kinh điển này: "Những vị Vương Gia lại có thể đi lại tùy tiện, ung dung vui vẻ ngồi chèo thuyền ở ngự hoa viên Cố Cung cùng với các phi tử. Những điều như thế thật hàm hồ! Dù là ai đi chăng nữa, muốn vào cung phải đệ tấu sớ để xin được vào, dù có là Vương Gia. Không phải cứ là Vương Gia thì có thể sống thoải mái ở trong hoàng cung. Mấy vị biên kịch nghĩ rằng đó là nơi hỗn tạp ai muốn tới, muốn lui đều được à?".

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Lý Thành Nho nhiều lần thẳng thừng chỉ đích danh 'Chân Hoàn Truyện' bịa đặt lịch sử - Ảnh: Internet

Trước đó, khi bộ phim được phát sóng, bên cạnh làn sóng tán thưởng, bộ phim cũng đối mặt với nhiều lời chỉ trích. Nhiều khán giả yêu thích lịch sử cho rằng "Chân Hoàn Truyện" không tôn trọng sự thật lịch sử và có rất nhiều chi tiết bôi nhọ hình ảnh của Ung Chính, Niên Canh Nghiêu, Hoa Phi, Ô Lạp Na Lạp Thị,... Mặc dù bộ phim không phải là chính kịch, cũng chẳng phải là phim tài liệu, nhưng vì tác phẩm dựa trên triều đại, nhân vật có thật trong lịch sử thì buộc phải truyền tải chính xác những gì đã xảy ra theo đúng sử sách. 

Chân Hoàn Truyện giờ đây đã trở thành phim quốc dân kinh điển. Chính vì vậy, những lời mà Lý Thành Nho nói vô cùng có đạo lý dù cực kỳ thẳng thắn nhưng chắc chắn có sức thuyết phục và cảnh tỉnh. Ông đã thẳng thắn nói ra những điều mà người khác không dám nói về một bộ phim nổi đình đám. Điều ông mong muốn chỉ là biên kịch cần phải tôn trọng sự thật lịch sử, không nên vì để tình tiết hấp dẫn mà thêm thắt xuyên tạc chính sử khiến thế hệ sau hiểu nhầm về lịch sử.

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