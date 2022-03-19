Taeyeon (SNSD) đăng tải hình ảnh khoe thân hình CỰC CHUẨN như búp bê barbie dù đã ngoài 30

Nhóm trưởng của SNSD- Taeyeon đăng tải hình ảnh khoe thân hình nuột nà như búp bê Barbie khiến dân tình ngưỡng mộ
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Vào ngày 18/3, Taeyeon đã đăng tải một số bức ảnh trên Instagram cá nhân của mình.
Trong bức ảnh, nữ thần tượng đã thể hiện sức hút hip hop của mình trong bộ đồ thể thao. Đặc biệt, nữ thần tượng gây ấn tượng với thân hình thon gọn không một chút mỡ thừa và mái tóc bồng bềnh.
Vào tháng trước, nữ thần tượng đã phát hành full album thứ 3 tên ‘INVU’.