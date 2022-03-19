BIGHIT ra thông báo: Anh cả của nhóm nhạc toàn cầu BTS- Jin phải phẫu thuật ngón tay

Gần đây có thông tin cho rằng: Anh cả của BTS- Jin hiện đã được phẫu thuật sau một chấn thương liên quan đến ngón trỏ.

Ảnh: Dispatch

Big Hit Music đã đưa ra một thông báo vào ngày 19/3, thông báo rằng "Vào ngày 18/3, Jin đã bị thương ở ngón trỏ tay trái trong sinh hoạt hằng ngày của anh ấy. Jin ngay lập tức được đưa đến phòng cấp cứu để kiểm tra và được chẩn đoán chính xác."

Kết quả được chẩn đoán là nam thần tượng đã bị chấn thương gân và đã được đưa đi phẫu thuật ngay sau đó.

Tình trạng của nam thần tượng rất ổn định và đã được xuất viện vào sáng ngày 19/3. Nam thần tượng hiện đang nghỉ ngơi tại nhà riêng để hồi phục hoàn toàn sau chấn thương.

Ảnh: Dispatch

Big Hit Music tuyên bố, "Thời điểm hiện tại, Jin cần tập trung nghỉ ngơi để hồi phục chấn thương. Anh ấy sẽ trở lại gặp gỡ những người khi khoẻ mạnh hơn và sau khi vết mổ đã ổn định. BTS sẽ biểu diễn tại Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 64 được tổ chức Las Vegas vào ngày 3/4. Nhóm cũng được đề cử ở hạng mục Best Pop Duo/ ​​Group Performance cho ca khúc hit "Butter" của họ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bighit-ra-thong-bao-anh-ca-cua-nhom-nhac-toan-cau-bts-jin-phai-phau-thuat-ngon-tay-456783.html