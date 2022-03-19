Nữ diễn viên “Hẹn hò chốn công sở” Kim Se Jeong khoe trạng thái cuối tuần với loạt ảnh cực “CUTE”

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Kim Se Jeong đã chia sẻ hình ảnh cập nhật tình hình gần đây của mình.
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Vào ngày 19/3, Kim Se Jeong đã đăng tải một số bức ảnh lên Instagram cá nhân của mình. Trong ảnh, Kim Se Jeong thu hút sự chú ý bằng những hành động dễ thương như véo má bằng hai ngón tay.
Kim Se Jeong đang đóng vai Shin Ha Ri trong bộ phim truyền hình đang được chú ý gần đây “Hẹn hò chốn công sở” đang được chiếu trên đài SBS.