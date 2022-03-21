Cầu thủ Hwang Jae Kyung bùng nổ tình cảm thông qua SNS- Tình cảm trước khi kết hôn với Jiyeon (T-ARA) thật tuyệt vời.

Sao quốc tế 21/03/2022 05:03

Cầu thủ bóng chày kiêm chú rể tương lai của em út nhà T-ARA- Hwang Jae Kyung đã thể hiện tình cảm của mình bằng cách đã để lại bình luận về bức ảnh selfie của nữ diễn viên Jiyeon (T-ARA).

Cầu thủ Hwang Jae Kyung bùng nổ tình cảm thông qua SNS- Tình cảm trước khi kết hôn với Jiyeon (T-ARA) thật tuyệt vời. - Ảnh 1

Ảnh: Instagram của Jiyeon

Ngày 19/4, Jiyeon đã đăng tải một bức ảnh lên Instagram cá nhân của mình.

Nữ diễn viên đã đăng tải một bức ảnh chứng nhận mình đã đi đến cửa hàng POP-UP STORE. Nữ diên viên thu hút sự chú ý khi khoe vẻ đẹp sành điệu cùng với mái tóc được buộc tự nhiên và áo khoác màu xanh navy bắt mắt.

Sau khi nhìn thấy điều này, Hwang Jae Kyung chứng nhận cho thân phận người yêu của mình đã để lại bình luận: “Hình như anh đã thấy chỗ này ở đâu đó rồi thì phải, hihi”

Cầu thủ Hwang Jae Kyung bùng nổ tình cảm thông qua SNS- Tình cảm trước khi kết hôn với Jiyeon (T-ARA) thật tuyệt vời. - Ảnh 2

Ca sĩ nhóm T-ara, Ji Yeon và cầu thủ bóng rổ câu lạc bộ KT Wiz, Hwang Jae Gyun

Vào ngày 10 tháng trước, Jiyeon đã trở thành chủ đề nóng khi bất ngờ thông báo kết hôn với cầu thủ Hwang Jae Kyung. Jiyeon và Hwang Jae Kyung dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 12.

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Từ khóa:   Jiyeon Sao Hàn Idol Hàn

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