“Người yêu của nàng hồ ly Shin Min Ah” Kim Woo Bin đăng tải hình ảnh khuôn mặt đẹp trai không tì vết, dân mạng xuýt xoa "đẹp hơn cả một bức tượng điêu khắc"

Sao quốc tế 20/03/2022 21:12

Nam diễn viên Kim Woo Bin đã đăng tải hình ảnh tiết lộ cuộc sống thường nhật của mình

“Người yêu của nàng hồ ly Shin Min Ah” Kim Woo Bin đăng tải hình ảnh khuôn mặt đẹp trai không tì vết, dân mạng xuýt xoa 'đẹp hơn cả một bức tượng điêu khắc' - Ảnh 1

Ảnh: Instagram của Kim Woo Bin

 

Ngày 20/3, Kim Woo Bin đã đăng tải một bức ảnh lên trang Instagram cá nhân cùng với dòng trạng thái là một emoji hình con ngựa.

 

Trong bức ảnh được nam diễn viên đăng tải, Kim Woo Bin đang đứng mặc vest và thắt nơ bướm.

Bên cạnh nam diễn viên là một bức tượng đồng của con ngựa.

 

Nam diễn viên gây thu hút sự chú ý vào dánh đứng đút tay vào túi quần và khoe thân hình cân đối khác biệt như một người mẫu đích thực.

 

Mặt khác, nam diễn viên sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình được chiếu vào thứ bảy, chủ nhật “Our Blues” trên đài tvN và series phim được chiếu trên Netfilix “Delivery Knight”

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Từ khóa:   Kim Woo Bin Sao Hàn Kbiz

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