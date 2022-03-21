Seolhyun x Jimin (AOA) khoe ảnh thể hiện tình bạn công khai: Phát súng chung đầu tiên trên mạng xã hội sau scandal bắt nạt

Em út của AOA - Seolhyun đăng tải hình ảnh thể hiện về tình bạn vẫn luôn không thay đổi của cô với người chị Jimin của mình.

Ảnh: Instagram của Seolhyun

Vào ngày 21/3, Seolhyun đã đăng một số bức ảnh trên Instagram cá nhân của cô mà không có thêm bất kỳ bình luận đặc biệt nào. Bức ảnh được nữ thần tượng đăng tải cho thấy Seolhyun đang cầm một chiếc giỏ hàng và trông như đang đi mua sắm. Hình ảnh nữ thần tượng để tóc mái của mình xõa xuống đã mang đến cho khán giả một hình ảnh tươi mới khác hẳn trước đây.

Ảnh: Instagram của Seolhyun

Tấm ảnh nằm ở cuối đã thu hút sự chú ý của mọi người, nữ thần tượng đã đăng tải ảnh chụp chung với cựu thành viên nhóm AOA- Jimin. Tấm ảnh tiết lộ tình bạn vẫn còn khắng khít của nữ thần tượng với Jimin. Vào năm 2020, Jimin đã rời AOA do scandal bắt nạt thành viên cùng nhóm Kwon Minah và sau đó Jimin cũng tuyên bố là ngừng hoạt động trong ngành giải trí. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên họ tiết lộ hình ảnh đi cùng nhau sau khi rời AOA.

Ảnh: Instagram của Seolhyun

Được biết, sắp tới đây, Seolhyun dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình mới “The Killer's Shopping List” của đài tvN.

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