Jung Ho-yeon - nữ thần "Squid Game" trở lại cực bốc lửa trong set ảnh mới nhất: Body "chuẩn không cần chỉnh" khiến cô gái nào cũng phải ganh tị

Sao quốc tế 24/03/2022 11:33

Trong loạt ảnh mới nhất mà Jung Ho-yeon đăng tải trên mạng xã hội, cô nàng khiến dân tình điên đảo vì body cực chuẩn với vòng eo "con kiến" mà ai cũng mong ước.

Người mẫu kiêm diễn viên Jung Ho-yeon luôn "hớp hồn" dân tình vì thân hình khỏe khắn và cực sexy của mình.

Mới đây vào chiều ngày 21/3, Jung Ho-yeon đã đăng tải lên Instagram những bức ảnh cô chụp cho một brand thời trang toàn cầu.

Jung Ho-yeon - nữ thần 'Squid Game' trở lại cực bốc lửa trong set ảnh mới nhất: Body 'chuẩn không cần chỉnh' khiến cô gái nào cũng phải ganh tị - Ảnh 1

Thân hình cực sexy của mẫu ảnh Jung Ho-yeon trong set ảnh mới nhất.

Trong bức ảnh, Jung Ho-yeon nằm trên sofa với dáng chụp vô cùng quyến rũ. Đặc biệt, cô cực "hút mắt" khi khoe vòng eo con kiến và đôi chân nuột nà của mình.

Jung Ho-yeon - nữ thần 'Squid Game' trở lại cực bốc lửa trong set ảnh mới nhất: Body 'chuẩn không cần chỉnh' khiến cô gái nào cũng phải ganh tị - Ảnh 2

Thần thái "đỉnh của chóp" khiến con dân rụng tim. 

Với những bức ảnh có tone màu đen trắng làm chủ đạo, cô toát lên thần thái của một người mẫu hàng đầu vô cùng thu hút.

Được biết thêm, Jung Ho-yeon còn nhận được giải "Diễn viên xuất sắc" cho vai diễn trong bộ phim "Squid Game" nổi đình đám tại lễ trao giảo SAG Awards. 

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Từ khóa:   Squid Game Jung Ho Yeon Nữ diễn viên Hàn Quốc

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