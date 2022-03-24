Jung Ho-yeon - nữ thần "Squid Game" trở lại cực bốc lửa trong set ảnh mới nhất: Body "chuẩn không cần chỉnh" khiến cô gái nào cũng phải ganh tị

Trong loạt ảnh mới nhất mà Jung Ho-yeon đăng tải trên mạng xã hội, cô nàng khiến dân tình điên đảo vì body cực chuẩn với vòng eo "con kiến" mà ai cũng mong ước.
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Người mẫu kiêm diễn viên Jung Ho-yeon luôn "hớp hồn" dân tình vì thân hình khỏe khắn và cực sexy của mình.
Mới đây vào chiều ngày 21/3, Jung Ho-yeon đã đăng tải lên Instagram những bức ảnh cô chụp cho một brand thời trang toàn cầu.
Trong bức ảnh, Jung Ho-yeon nằm trên sofa với dáng chụp vô cùng quyến rũ. Đặc biệt, cô cực "hút mắt" khi khoe vòng eo con kiến và đôi chân nuột nà của mình.
Với những bức ảnh có tone màu đen trắng làm chủ đạo, cô toát lên thần thái của một người mẫu hàng đầu vô cùng thu hút.
Được biết thêm, Jung Ho-yeon còn nhận được giải "Diễn viên xuất sắc" cho vai diễn trong bộ phim "Squid Game" nổi đình đám tại lễ trao giảo SAG Awards.