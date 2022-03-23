"Hẹn hò chốn công sở" đạt rating cao kỷ lục, phá vỡ thành tích trước đó của chính mình

Phim hay mỗi ngày 23/03/2022 19:35

Theo Nielsen Korea, tập 8 của "Hẹn Hò Chốn Công Sở" có rating trung bình toàn quốc là 10,8%.

Đây là chỉ số rating cao nhất tính tới thời điểm này. Con số này phá kỷ lục trước đó ở tập 6 là 10,1%.

'Hẹn hò chốn công sở' đạt rating cao kỷ lục, phá vỡ thành tích trước đó của chính mình - Ảnh 1

 

Cuối tập 8, cô nàng bạch tuộc Shin Ha Ri đã quyết định chạy về phía CEO Kang Tae Moo và chấp nhận tình yêu của anh, chấp nhận rằng cô yêu anh. 

Ha Ri và Tae Moo đã chờ giây phút này lâu rồi, và khán giả cũng thế. Nụ hôn nhẹ nhàng, nâng niu và đầy thận trọng như cách họ từ từ bước vào thế giới của nhau, mở lòng cho đối phương. Như đang kiềm chế, ẩn nhẫn, vừa tình cảm lại vừa dịu dàng, bình yên. Không cháy bỏng, vồ vập, nụ hôn màn ảnh của cặp đôi khiến trái tim người xem cũng phải tan chảy.

Đặc biệt là, Hari đã bước khỏi vùng an toàn của mình. Cô không muốn để tâm đến ánh nhìn của người khác và chỉ nghe theo trái tim đang xốn xang rung động từng phút từng giây vì người ấy. Cách biệt địa vị thì sao chứ, yêu đúng người lọ lem cũng thành công chúa! Cô nên tin tưởng vào bản thân mình, tín nhiệm sự bảo vệ của Tae Moo!

 

'Hẹn hò chốn công sở' đạt rating cao kỷ lục, phá vỡ thành tích trước đó của chính mình - Ảnh 2

 Những khoảnh khắc 'ngọt lịm' trong tập 8 khiến khán giả 'rụng tim'.

'Hẹn hò chốn công sở' đạt rating cao kỷ lục, phá vỡ thành tích trước đó của chính mình - Ảnh 3

"Hẹn Hò Chốn Công Sở" có sự tham gia của Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong, Seol In Ah và Kim Min Kyu. Bộ phim thu hút nhiều người xem kể từ khi ra mắt, thường xuyên dẫn đầu khung giờ phát sóng và đạt thứ hạng cao trên Netflix.

'Khét lẹt' với cảnh nóng của cặp phụ trong Hẹn hò chốn công sở, hội yêu phim Hàn lại 'than trời' vì lí do này

'Khét lẹt' với cảnh nóng của cặp phụ trong Hẹn hò chốn công sở, hội yêu phim Hàn lại 'than trời' vì lí do này

Trong tập 7 Hẹn hò chốn công sở phát sóng tối 21/3, người xem đã được chứng kiến 'tốc độ' tiến triển trong tình yêu của cặp phụ thư kí Cha Sung Hoon và cô nàng tài phiệt Jin Young Seo.

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